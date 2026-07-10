Власти сообщили, где в Краснодаре доступно топливо 10 июля

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре опубликовали свежие данные о работе АЗС и наличии топлива

10 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в пятницу в городе работают 64 АЗС. Еще 39 заправок временно не отпускают горючее, а 11 объектов закрыты на ремонт.

Бензин АИ-92 имеется на 41 АЗС, АИ-95 — на 39 станциях, АИ-100 — на 15. Дизельное топливо доступно на 59 объектах города.

Альтернатива дефицитному бензину:

Заправиться можно на АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», PNB, Petrol и «ОПТИ». Открытые станции находятся на улицах Селезнева, Московской, Дзержинского, Российской, Уральской, Новороссийской, Ростовском и Ейском шоссе, Красных Партизан, Коммунаров, Ставропольской, Ялтинской, Суворова, Калинина, Мачуги, Крупской, Северной, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дальней, Пластунской, Шевченко, 70-летия Октября и других. В течение дня ситуация с доступностью топлива меняется.

На многих АЗС можно заправиться только в баки — в канистры и другие емкости бензин не наливают.

Как писали Юга.ру, автошколы Краснодара повышают стоимость обучения из-за топливного кризиса.

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