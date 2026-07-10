Власти сообщили, где в Краснодаре доступно топливо 10 июля

В Краснодаре опубликовали свежие данные о работе АЗС и наличии топлива

10 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в пятницу в городе работают 64 АЗС. Еще 39 заправок временно не отпускают горючее, а 11 объектов закрыты на ремонт.

Бензин АИ-92 имеется на 41 АЗС, АИ-95 — на 39 станциях, АИ-100 — на 15. Дизельное топливо доступно на 59 объектах города.