Майя, ацтеки, инки. В Краснодаре на лекции расскажут про золото Эльдорадо
Искусствовед расскажет, чем жила Южная Америка в древности (16+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 14 июля лекцию «Золото Эльдорадо: майя, ацтеки, инки». Встречу проведет искусствовед, галерист, преподаватель, куратор арт-проектов Марина Тевзадзе.
12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, начав эпоху Великих географических открытий. Марина Тевзадзе расскажет, чем жила эта часть света в древности, какой была до прихода европейцев и откуда взялась легенда об Эльдорадо.
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Эльдорадо — мифическая южноамериканская страна, полная сокровищ. Изначально легенда гласила о ритуале индейцев муиска в Колумбии, вождь которого покрывал тело золотой пылью и опускался в озеро, бросая золото в воду. Позже конкистадоры расширили миф до целого государства.
Поиски Эльдорадо длились больше 250 лет — вплоть до конца XVIII века, и именно они привели к открытию Ориноко и Амазонки, колонизации Новой Гранады и изучению многих районов Южной Америки.
Встреча состоится 14 июля. Подробности можно узнать у организаторов.
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