Майя, ацтеки, инки. В Краснодаре на лекции расскажут про золото Эльдорадо

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото xb100, сайт magnific.com
    © Фото xb100, сайт magnific.com

Искусствовед расскажет, чем жила Южная Америка в древности (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 14 июля лекцию «Золото Эльдорадо: майя, ацтеки, инки». Встречу проведет искусствовед, галерист, преподаватель, куратор арт-проектов Марина Тевзадзе.

12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, начав эпоху Великих географических открытий. Марина Тевзадзе расскажет, чем жила эта часть света в древности, какой была до прихода европейцев и откуда взялась легенда об Эльдорадо.

Читайте также:

Эльдорадо — мифическая южноамериканская страна, полная сокровищ. Изначально легенда гласила о ритуале индейцев муиска в Колумбии, вождь которого покрывал тело золотой пылью и опускался в озеро, бросая золото в воду. Позже конкистадоры расширили миф до целого государства.

Поиски Эльдорадо длились больше 250 лет — вплоть до конца XVIII века, и именно они привели к открытию Ориноко и Амазонки, колонизации Новой Гранады и изучению многих районов Южной Америки.

Встреча состоится 14 июля. Подробности можно узнать у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 июля состоится спецпоказ и обсуждение аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки».

Афиша Искусство История Краснодар Лекции Образование События

Новости

Майя, ацтеки, инки. В Краснодаре на лекции расскажут про золото Эльдорадо
Атака БПЛА на Ростовскую область: пожары на нефтебазе, в порту и административных зданиях
В Северском районе упали обломки БПЛА. Горит территория нефтебазы
Музей МХАТ привезет в Краснодар выставку, посвященную Булгакову
В Краснодаре из-за ремонта путей изменится расписание трамваев № 2 и № 4
Экс-вратарь «Краснодара» Сафонов подал жалобу в Конституционный суд из-за алиментов в 90 млн рублей

Лента новостей

Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России
8 июля, 12:19
Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России
Репортаж с трассы от Владикавказа до Краснодара
Исполнитель желаний
Вчера, 15:10
Исполнитель желаний
Как Россия превратилась в ремейк малобюджетного хоррора про джинна
В центре Краснодара закроют на ремонт трамвайный переезд
8 июля, 17:17
В центре Краснодара закроют на ремонт трамвайный переезд
Как изменится движение?

Реклама на сайте