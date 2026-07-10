Майя, ацтеки, инки. В Краснодаре на лекции расскажут про золото Эльдорадо

12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, начав эпоху Великих географических открытий. Марина Тевзадзе расскажет, чем жила эта часть света в древности, какой была до прихода европейцев и откуда взялась легенда об Эльдорадо.

Эльдорадо — мифическая южноамериканская страна, полная сокровищ. Изначально легенда гласила о ритуале индейцев муиска в Колумбии, вождь которого покрывал тело золотой пылью и опускался в озеро, бросая золото в воду. Позже конкистадоры расширили миф до целого государства.

Поиски Эльдорадо длились больше 250 лет — вплоть до конца XVIII века, и именно они привели к открытию Ориноко и Амазонки, колонизации Новой Гранады и изучению многих районов Южной Америки.

Встреча состоится 14 июля. Подробности можно узнать у организаторов.