Экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов выплатил долг по алиментам в 66 млн рублей
Матвей Сафонов погасил весь долг по алиментам. Однако его участие в матче сборной России под вопросом
2 июня телеграм-канал Sport Baza сообщил, что бывший вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов погасил весь долг по алиментам перед бывшей женой. К посту также прикреплен платежный документ.
Однако, по данным адвоката, обеспечительные меры до сих пор не сняты. Если приставы их снимут, то Матвей Сафонов примет участие в товарищеском матче сборной России против команды из Нигерии, который пройдет 6 июня.
«Я особо хочу подчеркнуть, что задолженность в размере 60 млн была рассчитана с учетом того, что Анастасия, введя в заблуждение Матвея, попросила его в счет алиментов переписать квартиру на дочь. Матвей рассчитывал, что он закрывает долги еще до официального расторжения брака с Анастасией, однако Анастасия поступила непорядочно и сейчас утверждает, что никаких договоренностей не было», — рассказал адвокат Матвея Сафонова Андрей Крючков.
«Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ:
Напомним, что в феврале 2024 года Сафонов проиграл суд бывшей жене Анастасии Сафоновой, с которой он развелся в 2021 году. Суд обязал его платить алименты в размере 25% от доходов, а также оплатить долг в 60 млн рублей.
В июне 2024 года стало известно, что Матвею Сафонову ограничили выезд за границу из-за долга по алиментам. Однако в итоге это не помешало его переходу во французский ПСЖ, но создало препятствия для возвращения в Россию и участия в играх сборной.