Экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов выплатил долг по алиментам в 66 млн рублей

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Матвей Сафонов в форме клуба «Пари Сен-Жермен» © Скриншот публикации в телеграм-канале «Матч ТВ», T.me/Match_TV
    Матвей Сафонов в форме клуба «Пари Сен-Жермен» © Скриншот публикации в телеграм-канале «Матч ТВ», T.me/Match_TV

Матвей Сафонов погасил весь долг по алиментам. Однако его участие в матче сборной России под вопросом

2 июня телеграм-канал Sport Baza сообщил, что бывший вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов погасил весь долг по алиментам перед бывшей женой. К посту также прикреплен платежный документ.

Однако, по данным адвоката, обеспечительные меры до сих пор не сняты. Если приставы их снимут, то Матвей Сафонов примет участие в товарищеском матче сборной России против команды из Нигерии, который пройдет 6 июня.

«Я особо хочу подчеркнуть, что задолженность в размере 60 млн была рассчитана с учетом того, что Анастасия, введя в заблуждение Матвея, попросила его в счет алиментов переписать квартиру на дочь. Матвей рассчитывал, что он закрывает долги еще до официального расторжения брака с Анастасией, однако Анастасия поступила непорядочно и сейчас утверждает, что никаких договоренностей не было», — рассказал адвокат Матвея Сафонова Андрей Крючков.

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Напомним, что в феврале 2024 года Сафонов проиграл суд бывшей жене Анастасии Сафоновой, с которой он развелся в 2021 году. Суд обязал его платить алименты в размере 25% от доходов, а также оплатить долг в 60 млн рублей.

В июне 2024 года стало известно, что Матвею Сафонову ограничили выезд за границу из-за долга по алиментам. Однако в итоге это не помешало его переходу во французский ПСЖ, но создало препятствия для возвращения в Россию и участия в играх сборной.

Как писали Юга.ру, бывший вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ», а 31 мая он выиграл Лигу чемпионов.

Алименты Деньги Сборная России Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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Экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов выплатил долг по алиментам в 66 млн рублей
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