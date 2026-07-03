В Краснодаре покажут и обсудят с критиком фильм «Мужчина и женщина» 1966 года

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Мужчина и женщина» © Скриншот видео с Rutube-канала «Фильмач — фильмы и сериалы онлайн»
    Кадр из фильма «Мужчина и женщина» © Скриншот видео с Rutube-канала «Фильмач — фильмы и сериалы онлайн»

В кинотеатре «Каро 8» 9 июля пройдет спецпоказ фильма Клода Лелуша (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 9 июля показ фильма «Мужчина и женщина» режиссера Клода Лелуша. Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Анна Готье — вдова, чей муж-каскадер погиб на съемках. Жан-Луи Дюрок — автогонщик, чья жена покончила с собой, узнав о его тяжелой аварии. Их дети учатся в одном пансионе в Довиле. Однажды Жан-Луи подвозит Анну до Парижа — и между ними возникает взаимное притяжение.

Исследование разрушающихся отношений:

Мелодрама получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и два «Оскара» — за лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий. Лента 1966 года примечательна визуальным решением: сцены настоящего сняты в черно-белой гамме, а воспоминания героев о погибших супругах — в цвете.

После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара со 2 июля под другим названием показывают «Историю игрушек 5».

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В Краснодаре покажут и обсудят с критиком фильм «Мужчина и женщина» 1966 года
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