В Краснодаре покажут и обсудят с критиком фильм «Мужчина и женщина» 1966 года

Критик Кира Кац анонсировала на 9 июля показ фильма «Мужчина и женщина» режиссера Клода Лелуша. Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Анна Готье — вдова, чей муж-каскадер погиб на съемках. Жан-Луи Дюрок — автогонщик, чья жена покончила с собой, узнав о его тяжелой аварии. Их дети учатся в одном пансионе в Довиле. Однажды Жан-Луи подвозит Анну до Парижа — и между ними возникает взаимное притяжение.