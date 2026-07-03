В Краснодаре покажут и обсудят с критиком фильм «Мужчина и женщина» 1966 года
В кинотеатре «Каро 8» 9 июля пройдет спецпоказ фильма Клода Лелуша (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 9 июля показ фильма «Мужчина и женщина» режиссера Клода Лелуша. Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
Анна Готье — вдова, чей муж-каскадер погиб на съемках. Жан-Луи Дюрок — автогонщик, чья жена покончила с собой, узнав о его тяжелой аварии. Их дети учатся в одном пансионе в Довиле. Однажды Жан-Луи подвозит Анну до Парижа — и между ними возникает взаимное притяжение.
Исследование разрушающихся отношений:
Мелодрама получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и два «Оскара» — за лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий. Лента 1966 года примечательна визуальным решением: сцены настоящего сняты в черно-белой гамме, а воспоминания героев о погибших супругах — в цвете.
После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара со 2 июля под другим названием показывают «Историю игрушек 5».