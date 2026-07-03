В Краснодаре у Тургеневского моста вернут прежнюю схему движения

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что 4 июля с 7:00 в Краснодаре вернут старую схему организации дорожного движения на перекрестке улиц Буденного, Тургенева и Кубанской набережной. Это связано с завершением капремонта Тургеневского моста.

Как изменится движение на участке:

снова откроют прямой проезд с улицы Кубанской набережной на Калинина;

при спуске с Тургеневского моста в сторону Кубанской набережной водители больше не смогут повернуть на улицу Буденного — движение в этом направлении теперь возможно только под мостом;

заехать на Тургеневский мост со стороны Кубанской набережной теперь можно будет по двум полосам.

В дептрансе попросили автомобилистов быть внимательными и заранее учитывать изменения при планировании поездок.



Напомним, что ремонт Тургеневского моста начался 16 апреля 2025 года. В этот же день там образовались пробки в обе стороны и сохранялись до окончания работ. Общая стоимость контракта составляла 1,2 млрд рублей. 1 июня 2026 года движение по Тургеневскому мосту полностью открыли.



Ремонтом занималась компания «Основа», владельцем которой являлся депутат ЗСК Александр Карпенко. Однако в феврале 2026 года фирма перешла государству из-за коррупционного скандала, связанного с захватом дорожных строек.