В Дагестане банда похитила 110 тонн топлива

В Дагестане четырех человек задержали по делу о хищении нефтепродуктов

2 июля пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в Дагестане возбудили уголовное дело против организованной группы, которая воровала нефтепродукты в особо крупных размерах. Схема действовала в Ногайском районе и принесла преступникам сотни тысяч литров топлива. С сентября 2025-го по март 2026-го участники группы похищали нефтепродукты прямо из скважин и продавали их на перерабатывающие заводы. Общий объем украденного составил не меньше 110 тонн.

Чтобы вывозить ворованное топливо, главарь группы решил подкупить полицейского. Он предложил сотруднику ОВД 200 тыс. рублей за то, чтобы тот не трогал грузовики с похищенной нефтью. Полицейский сообщил о предложении своему руководству. После этого к делу подключились оперативники и зафиксировали момент передачи взятки. Силовики задержали четырех членов преступной группы, сейчас они находятся под стражей. Уголовное дело возбудили по двум статьям: кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), и дача взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).