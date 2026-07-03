В Дагестане банда похитила 110 тонн топлива

Дагестан

Распечатать

  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Следком»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Следком»

В Дагестане четырех человек задержали по делу о хищении нефтепродуктов

2 июля пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в Дагестане возбудили уголовное дело против организованной группы, которая воровала нефтепродукты в особо крупных размерах. Схема действовала в Ногайском районе и принесла преступникам сотни тысяч литров топлива.

С сентября 2025-го по март 2026-го участники группы похищали нефтепродукты прямо из скважин и продавали их на перерабатывающие заводы. Общий объем украденного составил не меньше 110 тонн.

Читайте также:

Чтобы вывозить ворованное топливо, главарь группы решил подкупить полицейского. Он предложил сотруднику ОВД 200 тыс. рублей за то, чтобы тот не трогал грузовики с похищенной нефтью.

Полицейский сообщил о предложении своему руководству. После этого к делу подключились оперативники и зафиксировали момент передачи взятки.

Силовики задержали четырех членов преступной группы, сейчас они находятся под стражей. Уголовное дело возбудили по двум статьям: кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), и дача взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Как писали Юга.ру, 25 июня власти Дагестана ввели лимит на продажу бензина в регионе.

Дагестан Нефть Преступления Следственный комитет Топливо

Новости

На пляжах Анапы ввели запрет на купание из-за шторма
Власти Сочи могут полностью запретить электросамокаты
В Новороссийске возобновили продажу бензина
В Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии стало больше абортов
Где есть бензин и сколько ждать. В Новороссийске запустили чат-бот для водителей, который работает только в «Максе»
В Японском саду Краснодара покажут спектакль «Екаи. Когда мифы оживают»

Лента новостей

Без животных и со спецэффектами
Вчера, 17:22
Без животных и со спецэффектами
Репортаж из «Сочи Парка», где до конца лета показывают впечатляющее шоу постановщиков Цирка Никулина
Карта заправок Краснодара на 3 июля: список адресов, где есть топливо
Сегодня, 10:25
Карта заправок Краснодара на 3 июля: список адресов, где есть топливо
В парке «Краснодар» бесплатно покажут трансляции матчей плей-офф ЧМ-2026
Вчера, 18:31
В парке «Краснодар» бесплатно покажут трансляции матчей плей-офф ЧМ-2026

Реклама на сайте