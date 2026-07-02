В курортном поселке Таманского полуострова улучшили мобильную связь

Для того, чтобы возросшая нагрузка не отражалась на качестве обслуживания, специалисты МегаФона обновили телекоммуникационную инфраструктуру. Новое оборудование позволило увеличить пропускную способность сети и обеспечить стабильную связь при одновременном подключении большого количества абонентов.

В станице Голубицкой на Таманском полуострове повысили качество мобильной связи и скорость передачи данных. Модернизацию сети провели на фоне роста туристического потока: к концу июня количество отдыхающих здесь увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Улучшения затронули гостиницы, отели, социальные объекты, а также участок дороги, ведущий от въезда в станицу к местным винодельческим хозяйствам. Пользователям стал доступен мобильный интернет со скоростью до 100 Мбит/с, что позволяет комфортно пользоваться онлайн-сервисами даже в часы пиковой нагрузки.

«Общий турпоток за лето в Голубицкой составляет тысячи человек. Станица считается одним из главных семейных курортов на Азовском море. Сюда едут за теплым мелководным морем, лечебным грязевым озером, действующим грязевым вулканом. В числе тех, кто приезжает сюда на выходные и в отпуск, — жители Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары, Волгограда и Екатеринбурга», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

По данным оператора, во время отдыха туристы продолжают активно пользоваться мобильным интернетом. Наибольший объем трафика приходится на просмотр видео: более 38% всех данных расходуется на фильмы, сериалы и мультфильмы, которые нередко смотрят всей семьей. Кроме того, среди популярных цифровых привычек отдыхающих остается прослушивание музыки.