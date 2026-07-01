Краснодарка отдала 3 млн рублей нигерийцу, который выдал себя за Серкана Болата из турецкого сериала

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года подсудимый через популярный мессенджер познакомился с жительницей Краснодара. Он выдал себя за популярного турецкого актера Керема Бюрсина.

Мужчина отправлял новой знакомой фото и видео, созданные нейросетями, и обещал прилететь в Россию ради долгожданной встречи. Однако у «актера» постоянно возникали финансовые сложности: то менеджер требовал оплаты, то услуги службы безопасности, то конфиденциальность переписки, то оформление документов. Женщина регулярно переводила «Керему Бюрсину» деньги. В общей сложности ее доверчивость обошлась ей в более чем 3 млн рублей.

Выяснилось, что за образом турецкого сердцееда скрывался гражданин Нигерии. Полученные деньги он обналичивал через банкоматы в Москве, периодически привлекая для этого знакомых.

В суде мужчина своей вины не признал. Он заявил, что потерпевшую не знает, а деньги якобы переводил ему приятель, помогавший его бедной семье в Африке. Однако суд счел эти доводы неубедительными.

Афериста приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с осужденного взыскали 3 млн 36 тыс. 80 рублей.