Великий джазмен и плохой парень. В Краснодаре на лекции расскажут про Майлза Дэвиса
Краснодарцы узнают о жизни и творчестве человека, который несколько раз заново изобрел джаз (16+)
Hi-Fi-салон «Аудио Вход» анонсировал на 4 июля лекцию «Майлз Дэвис — великий музыкант и плохой парень». Встречу проведет журналист Роман Матыцин.
Программа:
- рождение в эпоху бибопа;
- создание кул-джаза;
- легендарный альбом Kind of Blue;
- продвижение модального джаза;
- электрический период и фьюжн;
- последние годы и возвращение на сцену;
- Майлз и уличная музыка.
«У нас была сцена, но не было мифа»:
Майлз Дэвис — один из самых влиятельных музыкантов XX века. Он был трубачом, композитором и руководителем ансамблей, который не просто играл джаз, а несколько раз кардинально менял его направление. За почти 50-летнюю карьеру он участвовал в создании или популяризации сразу нескольких ключевых стилей джаза.
В отличие от многих виртуозов своего времени, Майлз не стремился играть максимально быстро. Его стиль отличали: лаконичные фразы, большое значение пауз, мягкий звук трубы, внимание к атмосфере и эмоциональности.
Через ансамбли Майлза Дэвиса прошли десятки выдающихся музыкантов. Среди них Херби Хэнкок, Уэйн Шортер, Тони Уильямс, Чик Кориа, Джо Завинул. Многие из них позже сами стали легендами джаза.
Лекция состоится 4 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, рок-звезды поколения альфа Cupsize 12 и 13 сентября представят новый альбом в Краснодаре и Ростове-на-Дону.