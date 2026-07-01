Великий джазмен и плохой парень. В Краснодаре на лекции расскажут про Майлза Дэвиса

Краснодарский край

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  • Майлз Дэвис © Изображение доступно по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
    Майлз Дэвис © Изображение доступно по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Краснодарцы узнают о жизни и творчестве человека, который несколько раз заново изобрел джаз (16+)

Hi-Fi-салон «Аудио Вход» анонсировал на 4 июля лекцию «Майлз Дэвис — великий музыкант и плохой парень». Встречу проведет журналист Роман Матыцин.

Программа:

  • рождение в эпоху бибопа;
  • создание кул-джаза;
  • легендарный альбом Kind of Blue;
  • продвижение модального джаза;
  • электрический период и фьюжн;
  • последние годы и возвращение на сцену;
  • Майлз и уличная музыка.

«У нас была сцена, но не было мифа»:

Майлз Дэвис — один из самых влиятельных музыкантов XX века. Он был трубачом, композитором и руководителем ансамблей, который не просто играл джаз, а несколько раз кардинально менял его направление. За почти 50-летнюю карьеру он участвовал в создании или популяризации сразу нескольких ключевых стилей джаза.

В отличие от многих виртуозов своего времени, Майлз не стремился играть максимально быстро. Его стиль отличали: лаконичные фразы, большое значение пауз, мягкий звук трубы, внимание к атмосфере и эмоциональности.

Через ансамбли Майлза Дэвиса прошли десятки выдающихся музыкантов. Среди них Херби Хэнкок, Уэйн Шортер, Тони Уильямс, Чик Кориа, Джо Завинул. Многие из них позже сами стали легендами джаза.

Лекция состоится 4 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.

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