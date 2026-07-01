Великий джазмен и плохой парень. В Краснодаре на лекции расскажут про Майлза Дэвиса

Краснодарцы узнают о жизни и творчестве человека, который несколько раз заново изобрел джаз (16+)

«У нас была сцена, но не было мифа»:

Майлз Дэвис — один из самых влиятельных музыкантов XX века. Он был трубачом, композитором и руководителем ансамблей, который не просто играл джаз, а несколько раз кардинально менял его направление. За почти 50-летнюю карьеру он участвовал в создании или популяризации сразу нескольких ключевых стилей джаза.

В отличие от многих виртуозов своего времени, Майлз не стремился играть максимально быстро. Его стиль отличали: лаконичные фразы, большое значение пауз, мягкий звук трубы, внимание к атмосфере и эмоциональности.

Через ансамбли Майлза Дэвиса прошли десятки выдающихся музыкантов. Среди них Херби Хэнкок, Уэйн Шортер, Тони Уильямс, Чик Кориа, Джо Завинул. Многие из них позже сами стали легендами джаза.

Лекция состоится 4 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.