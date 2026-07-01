Уралсиб запустил сервис для дистанционного обслуживания малого и среднего бизнеса

Уралсиб запустил курьерский сервис, который позволяет дистанционно открывать расчетные счета и обслуживать клиентов малого и среднего бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка

Возможности дистанционного обслуживания* банка Уралсиб доступны в Астрахани, Владикавказе, Кирове, Костроме, Махачкале, Нальчике, Чебоксарах, Элисте. В этих городах теперь можно открыть счет и получить бизнес-карту с курьерской доставкой.



Также возможности курьерского сервиса при открытии расчетного счета стали доступны и для новых бизнес-клиентов в Краснодаре, Оренбурге и Ставрополе.

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Специалисты курьерского сервиса помогут оформить документы в удобные для клиента время и месте. После этого клиент сможет выполнять текущие операции в интернет-банке или мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн.

Подать заявку на дистанционное открытие расчетного счета и оформление продуктов Уралсиба можно здесь. Узнать о возможностях дистанционного обслуживания малого и среднего бизнеса можно по телефону 8-800-700-77-16.

*Услуга оказывается при участии партнера ООО «ФИНДОСТАВКА».