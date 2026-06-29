В пробке на Крымском мосту застряли 1500 автомобилей

На Крымском мосту утром 29 июня образовалась многочасовая пробка. Проезда с обеих сторон ожидают 1500 машин

Оперативный штаб Крыма сообщил , что утром 29 июня на подходах к мосту со стороны Краснодарского края и полуострова образовались крупные заторы. По состоянию на 9:00 в очередях на пункты досмотра находятся 1500 транспортных средств.

Со стороны Тамани (Краснодарский край) въезда на мост ожидают 850 автомобилей. Водителям придется стоять в очереди на ручной досмотр около трех часов.

На выезде с полуострова, со стороны Керчи, находятся 650 машин. Время ожидания составляет более двух часов.