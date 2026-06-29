В пробке на Крымском мосту застряли 1500 автомобилей
На Крымском мосту утром 29 июня образовалась многочасовая пробка. Проезда с обеих сторон ожидают 1500 машин
Оперативный штаб Крыма сообщил, что утром 29 июня на подходах к мосту со стороны Краснодарского края и полуострова образовались крупные заторы. По состоянию на 9:00 в очередях на пункты досмотра находятся 1500 транспортных средств.
В Крыму сократили количество поездов:
Со стороны Тамани (Краснодарский край) въезда на мост ожидают 850 автомобилей. Водителям придется стоять в очереди на ручной досмотр около трех часов.
На выезде с полуострова, со стороны Керчи, находятся 650 машин. Время ожидания составляет более двух часов.
Как писали Юга.ру, в Крыму стали реже ходить автобусы из-за дефицита топлива.
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