В пробке на Крымском мосту застряли 1500 автомобилей

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Крымском мосту утром 29 июня образовалась многочасовая пробка. Проезда с обеих сторон ожидают 1500 машин

Оперативный штаб Крыма сообщил, что утром 29 июня на подходах к мосту со стороны Краснодарского края и полуострова образовались крупные заторы. По состоянию на 9:00 в очередях на пункты досмотра находятся 1500 транспортных средств.

В Крыму сократили количество поездов:

Со стороны Тамани (Краснодарский край) въезда на мост ожидают 850 автомобилей. Водителям придется стоять в очереди на ручной досмотр около трех часов.

На выезде с полуострова, со стороны Керчи, находятся 650 машин. Время ожидания составляет более двух часов.

Как писали Юга.ру, в Крыму стали реже ходить автобусы из-за дефицита топлива.

Автомобили Дороги Крым Крымский мост Пробки Транспорт

Новости

Штормовое предупреждение на Кубани: в регионе прогнозируют ливни с градом и шквалистый ветер
Как работают заправки в городах Краснодарского края 29 июня. Собрали актуальную информацию
В Краснодаре и пригороде больше месяца будут отлавливать бездомных собак. Где и когда?
В Краснодарском крае зацвели аллергены — злаковые растения. Где активность пыльцы выше всего?
Экс-главу кубанского Минздрава приговорили к 4 годам колонии за мошенничество
От 22 до 26 °С. Узнали, какая температура воды в Черном и Азовском морях в конце июня

Лента новостей

ИИ-экскурсия по Краснодару
Сегодня, 14:15
ИИ-экскурсия по Краснодару
5 неочевидных достопримечательностей, которые можно обойти за один день
Как работают заправки в городах Краснодарского края
Сегодня, 14:37
Как работают заправки в городах Краснодарского края
Собрали актуальную информацию
Лотосы в Краснодаре
25 июня, 10:40
Лотосы в Краснодаре
Нашли четыре озера с краснокнижными растениями

Реклама на сайте