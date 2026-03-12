Винодельня из Краснодарского края возглавила рейтинг лучших в России

Краснодарский край, Ростовская область, Крым

  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

В список лучших виноделен России в 2026 году вошли 26 хозяйств из Краснодарского края

10 марта путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал результаты рейтинга «Топ-50 лучших винных хозяйств России 2026». 

Список составлялся с декабря 2025 года по февраль 2026 года на основании мнения 500 рестораторов, сомелье, шеф-поваров и других экспертов со всей страны. 

Первое место занял завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» из одноименного села. Отметим, что компания становится лидером рейтинга уже четвертый год подряд. На втором месте винодельня «Сикоры» из хутора Семигорский в Новороссийске, на третьем — «Винодельня Ведерниковъ» из хутора Ведерников Константиновского района в Ростовской области. 

Также в топ-10 вошли винные хозяйства Winepark и UPPA Winery из Крыма, «Галицкий и Галицкий» из Анапы, Nikolaev & Sons из Лефкадии, Chateau de Talu из Геленджика, «Винодельня Олега Репина» из Севастополя и «Усадьба Дивноморское» из села Дивноморское. 

В рейтинг вошли еще 19 предприятий из Краснодарского края: 

  • Mantra Estate (Геленджик, 11 место);
  • Gunko Winery (Крымский район, 12 место);
  • «Шумринка» (Анапа, 13 место);
  • «Кубань-Вино» (станица Старотитаровская, 15 место);
  • «Бюрнье» (станица Натухаевская, 17 место);
  • Lefkadia (село Молдаванское, 18 место);
  • Golubitskoe Estate (Темрюкский район, 19 место);
  • «Мысхако» (село Мысхако, 20 место); 
  • «Фанагория» (Темрюкский район, 23 место); 
  • «Усадьба Мезыбь» (Геленджик, 24 место); 
  • «Усадьба Маркотх» (Анапа, 25 место); 
  • «Гай Кодзор» ( Анапа, 27 место); 
  • «Сенетх» (Анапа, 30 место);
  • Chateau le Grand Vostock (Крымский район, 33 место); 
  • «Винодельня Криница» (Геленджик, 34 место);
  •  Chateau Pinot (Новороссийск, 35 место); 
  • «Винодельня двух Романов» (Краснодар, 36 место); 
  • «Скалистый берег» (село Варваровка, 39 место);
  • «Поместье Голубицкое» (станица Голубицкая, 40 место).

Организаторы заявили, что при голосовании эксперты учитывали исторические заслуги виноделен, их авторитет, медали на конкурсах, соотношения цены и качества, представленность в винных картах ведущих ресторанов и отелей страны и другое. 

Также создатели рейтинга подчеркнули, что за последние несколько лет количество виноделен в России выросло в три раза, а доля отечественных вин в ресторанах и магазинах на данный момент превышает 60%. 

Как писали Юга.ру, в сентябре 2025 года Сергей Галицкий зарегистрировал два новых бренда для выпуска алкоголя.

