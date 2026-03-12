Винодельня из Краснодарского края возглавила рейтинг лучших в России

В список лучших виноделен России в 2026 году вошли 26 хозяйств из Краснодарского края

10 марта путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал результаты рейтинга «Топ-50 лучших винных хозяйств России 2026».

Список составлялся с декабря 2025 года по февраль 2026 года на основании мнения 500 рестораторов, сомелье, шеф-поваров и других экспертов со всей страны.

Первое место занял завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» из одноименного села. Отметим, что компания становится лидером рейтинга уже четвертый год подряд. На втором месте винодельня «Сикоры» из хутора Семигорский в Новороссийске, на третьем — «Винодельня Ведерниковъ» из хутора Ведерников Константиновского района в Ростовской области.

Также в топ-10 вошли винные хозяйства Winepark и UPPA Winery из Крыма, «Галицкий и Галицкий» из Анапы, Nikolaev & Sons из Лефкадии, Chateau de Talu из Геленджика, «Винодельня Олега Репина» из Севастополя и «Усадьба Дивноморское» из села Дивноморское.