Жительница Кубани отсудила у властей почти 2 млн рублей за разбитый в яме BMW

26 июня телеграм-канал Kub Mash сообщил, что в Кавказском районе Кубани автомобилистка отсудила у властей Кропоткина 1,8 млн рублей за разбитую иномарку. Причиной аварии стала выбоина на дороге.

По данным СМИ, инцидент произошел ночью на пересечении улицы Красной и переулка Базарного. Женщина за рулем BMW влетела в трехметровую яму, в результате чего автомобиль получил тяжелые повреждения. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД зафиксировали, что размеры выбоины «не по ГОСТу», а предупреждающие знаки или ограждения на участке отсутствовали.