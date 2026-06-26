Жительница Кубани отсудила у властей почти 2 млн рублей за разбитый в яме BMW

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Администрация Кропоткина выплатит 1,8 млн рублей местной жительнице, чей BMW получил тяжелые повреждения из-за трехметровой ямы на дороге

26 июня телеграм-канал Kub Mash сообщил, что в Кавказском районе Кубани автомобилистка отсудила у властей Кропоткина 1,8 млн рублей за разбитую иномарку. Причиной аварии стала выбоина на дороге.

По данным СМИ, инцидент произошел ночью на пересечении улицы Красной и переулка Базарного. Женщина за рулем BMW влетела в трехметровую яму, в результате чего автомобиль получил тяжелые повреждения. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД зафиксировали, что размеры выбоины «не по ГОСТу», а предупреждающие знаки или ограждения на участке отсутствовали.

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Хозяйка машины потребовала от администрации Кропоткина компенсировать дорогостоящий ремонт авто. Суд первой инстанции встал на сторону жительницы, однако чиновники попытались обжаловать это решение.

В своей апелляции представители мэрии заявили, что водитель не проходила техосмотр, на машине стояли «неродные» фары, диски и бампер, которые якобы могли повлиять на скорость движения, а сама автомобилистка должна была притормозить перед препятствием.

Судебная коллегия сочла доводы чиновников неубедительными. Теперь администрация Кропоткина обязана выплатить владелице BMW всю сумму ущерба.

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Автомобили Деньги Дороги ДТП Инфраструктура Кавказский район Полиция Происшествия Суд Чиновники

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