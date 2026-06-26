Жители Ейска подали в суд на «Газпром» из-за отключения горячей воды

Жители Ейска пошли в суд, чтобы вернуть газ в котельные

Предыстория. В конце мая стало известно, что в Ейске почти 13 тыс. квартир остались без горячей воды из-за долгов ресурсоснабжающей организации перед поставщиком газа. Сумма задолженности составляет 110 млн рублей. 25 июня портал «Город» сообщил, что в Ейске продолжается кризис с горячим водоснабжением. Около 13 тысяч семей, проживающих в 46 многоквартирных домах на 15 улицах, греют воду в кастрюлях и чайниках, чтобы просто помыться. Отключение затронуло и социальные объекты, включая детский лагерь «Ейск».

Власти города и края не вмешались в ситуацию. Депутат Совета Ейского района Александр Батуринец сообщил, что чиновники не подают в суд на «Газпром», так как их юристы не увидели законных оснований из-за отсутствия договорных отношений с компанией. Тогда несколько жителей самостоятельно подали иски в Ейский городской суд. Они требуют обязать «Газпром» возобновить подачу газа на котельные до решения основного спора. Решение суда ожидается 26 июня. На данный момент без газа остаются 90% котельных города. Люди массово устанавливают электрические водонагреватели, что создает дополнительную нагрузку на электросети, перегруженные в летнюю жару.