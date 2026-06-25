В результате ночных атак в Крыму погибли два человека, включая ребенка

Крым

Распечатать

  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

Глава Крыма сообщил о гибели двух человек в Симферопольском и Красногвардейском районах

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ночных атаках в двух районах полуострова. В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе погибли два человека, в том числе ребенок. Еще два жителя пострадали.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Власти Крыма обещали оказать помощь и поддержку.

Читайте также:

Напомним, 24 июня Крым подвергся мощной атаке БПЛА. Жители слышали взрывы в разных частях полуострова.

Главным объектом поражения стала Балаклавская ТЭС в Севастополе. На ней возник сильный пожар, в результате чего город оказался на весь день обесточен.

25 июня в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Это необходимо, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

Как писали Юга.ру, 21 июня дроны атаковали Керчь. В результате удара погибли четыре человека, 28 пострадали.

Безопасность Крым СВО Симферополь смерть

Новости

В Краснодаре 25 июня в районе заправок образовались пробки
Вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев претендует на премию имени Льва Яшина
В Краснодаре лжецелитель получил 20 лет тюрьмы за создание секты и насилие над женщинами и детьми
Кубанский баскетболист из «Локо» оправится в техасский «Даллас». Игрока выбрали на драфте НБА
Не более 20 литров в руки. Власти Дагестана ввели лимит на продажу бензина в регионе
Мошенники на Кубани продают «горящие» туры через каналы-двойники в мессенджерах

Лента новостей

Лотосы в Краснодаре. Нашли четыре озера с краснокнижными растениями
Сегодня, 10:40
Лотосы в Краснодаре. Нашли четыре озера с краснокнижными растениями
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
Вчера, 15:18 Реклама
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
В «Пятёрочке» началось летнее «Призумие»
На Крымском мосту образовались пробки
Сегодня, 10:27
На Крымском мосту образовались пробки
Со стороны Керчи досмотра ждут 855 машин

Реклама на сайте