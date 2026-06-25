В результате ночных атак в Крыму погибли два человека, включая ребенка
Глава Крыма сообщил о гибели двух человек в Симферопольском и Красногвардейском районах
25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ночных атаках в двух районах полуострова. В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе погибли два человека, в том числе ребенок. Еще два жителя пострадали.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Власти Крыма обещали оказать помощь и поддержку.
Напомним, 24 июня Крым подвергся мощной атаке БПЛА. Жители слышали взрывы в разных частях полуострова.
Главным объектом поражения стала Балаклавская ТЭС в Севастополе. На ней возник сильный пожар, в результате чего город оказался на весь день обесточен.
25 июня в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Это необходимо, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
Как писали Юга.ру, 21 июня дроны атаковали Керчь. В результате удара погибли четыре человека, 28 пострадали.