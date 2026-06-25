В результате ночных атак в Крыму погибли два человека, включая ребенка

Глава Крыма сообщил о гибели двух человек в Симферопольском и Красногвардейском районах

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ночных атаках в двух районах полуострова. В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе погибли два человека, в том числе ребенок. Еще два жителя пострадали.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Власти Крыма обещали оказать помощь и поддержку.