В Абинском районе упали обломки БПЛА и загорелось предприятие
В Абинском районе обнаружили обломки БПЛА на нескольких объектах
25 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Абинском районе зафиксировали падение обломков беспилотных летательных аппаратов по нескольким адресам. Везде обошлось без пострадавших.
В Абинске фрагменты БПЛА стали причиной возгорания на территории одного из предприятий. Пожар оперативно потушили.
В станице Мингрельской обломки упали на заброшенный участок. На всех местах работают оперативные и специальные службы.
Напомним, 25 июня в Красноармейском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза. Никто не пострадал. Из-за происшествия пришлось перекрыть дорогу из станицы Полтавской в хутор Трудобеликовский.
Как писали Юга.ру, 16 июня обломки БПЛА упали на нефтебазу в станице Полтавской. В результате ЧП вспыхнул пожар. Никто не пострадал.