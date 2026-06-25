В Абинском районе упали обломки БПЛА и загорелось предприятие

В Абинском районе обнаружили обломки БПЛА на нескольких объектах

25 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Абинском районе зафиксировали падение обломков беспилотных летательных аппаратов по нескольким адресам. Везде обошлось без пострадавших. В Абинске фрагменты БПЛА стали причиной возгорания на территории одного из предприятий. Пожар оперативно потушили.

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В станице Мингрельской обломки упали на заброшенный участок. На всех местах работают оперативные и специальные службы. Напомним, 25 июня в Красноармейском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза. Никто не пострадал. Из-за происшествия пришлось перекрыть дорогу из станицы Полтавской в хутор Трудобеликовский.