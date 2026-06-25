В Абинском районе упали обломки БПЛА и загорелось предприятие

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Абинском районе обнаружили обломки БПЛА на нескольких объектах

25 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Абинском районе зафиксировали падение обломков беспилотных летательных аппаратов по нескольким адресам. Везде обошлось без пострадавших.

В Абинске фрагменты БПЛА стали причиной возгорания на территории одного из предприятий. Пожар оперативно потушили.

Читайте также:

В станице Мингрельской обломки упали на заброшенный участок. На всех местах работают оперативные и специальные службы.

Напомним, 25 июня в Красноармейском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза. Никто не пострадал. Из-за происшествия пришлось перекрыть дорогу из станицы Полтавской в хутор Трудобеликовский.

Как писали Юга.ру, 16 июня обломки БПЛА упали на нефтебазу в станице Полтавской. В результате ЧП вспыхнул пожар. Никто не пострадал.

Абинский район Безопасность Пожары СВО

Новости

В Краснодаре 25 июня в районе заправок образовались пробки
Вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев претендует на премию имени Льва Яшина
В Краснодаре лжецелитель получил 20 лет тюрьмы за создание секты и насилие над женщинами и детьми
Кубанский баскетболист из «Локо» оправится в техасский «Даллас». Игрока выбрали на драфте НБА
Не более 20 литров в руки. Власти Дагестана ввели лимит на продажу бензина в регионе
Мошенники на Кубани продают «горящие» туры через каналы-двойники в мессенджерах

Лента новостей

Лотосы в Краснодаре. Нашли четыре озера с краснокнижными растениями
Сегодня, 10:40
Лотосы в Краснодаре. Нашли четыре озера с краснокнижными растениями
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
Вчера, 15:18 Реклама
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
В «Пятёрочке» началось летнее «Призумие»
На Крымском мосту образовались пробки
Сегодня, 10:27
На Крымском мосту образовались пробки
Со стороны Керчи досмотра ждут 855 машин

Реклама на сайте