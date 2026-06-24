«Первое место» от ГК ТОЧНО признали лучшим региональным проектом комфорт-класса в ЮФО и СКФО

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

На форуме недвижимости «Движение» прошла церемония вручения премии Urban Awards. Проект девелопера ТОЧНО «Первое место» был признан «Лучшим региональным жилым комплексом комфорт-класса ЮФО и СКФО»

Urban Awards — премия российского рынка недвижимости. Ежегодно независимые эксперты области оценивают проекты девелоперов РФ по десяткам критериев — от архитектуры и благоустройства до инфраструктуры, транспортной доступности и качества среды для жизни. Победители проходят многоступенчатый отбор. В 2026 году на премию поступило более 300 заявок. Победителей определяли в 68 номинациях среди строящихся и готовых жилых комплексов разных классов.

ЖК «Первое место» от ГК ТОЧНО получил награду Urban Awards-2026 в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса ЮФО и СКФО».

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Район «Первое место» возводят на площади более 71 га в восточной части Краснодара. Он станет частью агломерации «Новый Краснодар», где планируют создать административно-деловой кластер.

Эксперты премии оценили комплексный подход девелопера к формированию полноценного пространства для жизни. Здесь предусмотрены две школы на 2800 учеников, шесть детсадов, детская и взрослая поликлиники. Инфраструктуру дополнят корты для падел-тенниса, фитнес-центр, коммерческие пространства, многоуровневые парк-хабы с торговой галереей на первых этажах, а также площадки для выгула собак.

Также на территории появится тематический пешеходный бульвар «Круг семьи» длиной 1,5 км с активностями для детей и взрослых. Помимо этого, проект включает собственный сквер и храм иконы Божией Матери «Знамение».

Жилой район «Первое место» находится рядом с федеральными трассами М-4 «Дон» и Джубга — Сочи, что обеспечивает выезд как в центр города, так и к Черноморскому побережью.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

До 31 августа 2026 года при покупке квартиры-студии в ЖК «Первое место» ремонт и кухня предоставляются застройщиком в подарок. 

Сдача домов первой очереди запланирована на декабрь 2026 года. 

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО и SIBALUX заключили соглашение о стратегическом партнерстве в пяти городах России.

Благоустройство ГК ТОЧНО Жилье Инфраструктура Краснодар Награды Недвижимость Строительство

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