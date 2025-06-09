Краснодарский политех занял 19 место в рейтинге по зарплатам выпускников в IT-сфере

Появился рейтинг российских вузов по зарплатам айтишников. Выпускники КубГТУ в среднем получают по 135 тыс. рублей

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал рейтинг вузов по зарплатам выпускников в IT-сфере, окончивших обучение в 2019–2024 годах. Лидером списка стал Московский физико-технический институт. Средняя зарплата выпускников МФТИ за год выросла на 30 тыс. рублей и достигла 330 тыс. рублей в месяц. Второе место поделили Университет ИТМО (Санкт-Петербург) и Московский государственный университет имени Ломоносова —290 тыс. рублей в месяц.

На третьем месте Московский государственный технический университет имени Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — по 280 тыс. рублей в месяц. Кубанский государственный технологический университет аналитики поставили на 19 место с показателем зарплаты 135 тыс. рублей. Попали в рейтинг и два ростовских вуза. Донской государственный технический университет занял 15 место. Зарплаты выпускников IT-направлений достигли 155 тыс. рублей. Южный федеральный университет оказался на 18 месте — средний ежемесячный заработок специалистов составляет 140 тыс. рублей.