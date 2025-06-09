Краснодарский политех занял 19 место в рейтинге по зарплатам выпускников в IT-сфере

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото arthurhidden, сайт freepik.com
    © Фото arthurhidden, сайт freepik.com

Появился рейтинг российских вузов по зарплатам айтишников. Выпускники КубГТУ в среднем получают по 135 тыс. рублей

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал рейтинг вузов по зарплатам выпускников в IT-сфере, окончивших обучение в 2019–2024 годах.

Лидером списка стал Московский физико-технический институт. Средняя зарплата выпускников МФТИ за год выросла на 30 тыс. рублей и достигла 330 тыс. рублей в месяц. Второе место поделили Университет ИТМО (Санкт-Петербург) и Московский государственный университет имени Ломоносова —290 тыс. рублей в месяц.

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На третьем месте Московский государственный технический университет имени Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — по 280 тыс. рублей в месяц.

Кубанский государственный технологический университет аналитики поставили на 19 место с показателем зарплаты 135 тыс. рублей.

Попали в рейтинг и два ростовских вуза. Донской государственный технический университет занял 15 место. Зарплаты выпускников IT-направлений достигли 155 тыс. рублей. Южный федеральный университет оказался на 18 месте — средний ежемесячный заработок специалистов составляет 140 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, четыре вуза Краснодара и Ростова-на-Дону попали в топ-100 в России.

Краснодар КубГТУ Образование Работа Студенты

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