В Краснодаре пройдет фестиваль архитектуры и урбанистики с беседами о городе и активностями
В Краснодаре состоится фестиваль архитектуры, урбанистики и городской культуры «УрбАх!» (0+)
Краснодарский проект «Дом» анонсировал на 26 июня фестиваль архитектуры, урбанистики и городской культуры «УрбАх!». Мероприятие объединит как специалистов профильных сфер, так и обычных горожан.
Программа состоит из двух частей — закрытой (деловой) и открытой. За первую отвечает «Дом архитектора» — некоммерческий проект «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края.
Закрытая часть будет посвящена темам:
- реновации исторического центра Краснодара;
- малоэтажного строительства и социальных земель.
Для участия в деловой программе необходима регистрация.
На открытой части фестиваля гости обсудят:
- кто такой краснодарец;
- как работать со старым фондом;
- что лучше — старый центр или новые районы;
- как в Краснодаре появляются пространства для встреч, творчества и городских сообществ;
- и другие темы.
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Также в программе — лекции и дискуссии, выставка краснодарских художников, детская зона, мастер-классы, театральная постановка для детей «Почему звери врозь живут», шахматный турнир, перформансы и концерт.
Фестиваль пройдет 26 июня с 11:00 до 21:00 в бизнес-центре «Централь» на улице Гимназической, 65. Вход свободный. Подробности можно уточнить у организаторов.
Кроме того, команда фестиваля ищет партнеров и участников для проведения лекций, выставок, мастер-классов и других мероприятий. К сотрудничеству приглашают:
- архитекторов и девелоперов;
- дизайнеров и урбанистов;
- производителей предметов дизайна;
- творческих мастеров;
- креативные сообщества.
Для сотрудничества с фестивалем «УрбАх!» необходимо заполнить заявку по ссылке.
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