В Краснодаре пройдет фестиваль архитектуры и урбанистики с беседами о городе и активностями

Краснодарский край

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  • Мозаика возле Дома книги © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Мозаика возле Дома книги © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре состоится фестиваль архитектуры, урбанистики и городской культуры «УрбАх!» (0+)

Краснодарский проект «Дом» анонсировал на 26 июня фестиваль архитектуры, урбанистики и городской культуры «УрбАх!». Мероприятие объединит как специалистов профильных сфер, так и обычных горожан.

Программа состоит из двух частей — закрытой (деловой) и открытой. За первую отвечает «Дом архитектора» — некоммерческий проект «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края.

Закрытая часть будет посвящена темам:

  • реновации исторического центра Краснодара;
  • малоэтажного строительства и социальных земель.

Для участия в деловой программе необходима регистрация.

На открытой части фестиваля гости обсудят:

  • кто такой краснодарец;
  • как работать со старым фондом;
  • что лучше — старый центр или новые районы;
  • как в Краснодаре появляются пространства для встреч, творчества и городских сообществ;
  • и другие темы.

В Краснодаре открылся клуб диванных аниме-критиков:

Также в программе — лекции и дискуссии, выставка краснодарских художников, детская зона, мастер-классы, театральная постановка для детей «Почему звери врозь живут», шахматный турнир, перформансы и концерт.

Фестиваль пройдет 26 июня с 11:00 до 21:00 в бизнес-центре «Централь» на улице Гимназической, 65. Вход свободный. Подробности можно уточнить у организаторов.

Кроме того, команда фестиваля ищет партнеров и участников для проведения лекций, выставок, мастер-классов и других мероприятий. К сотрудничеству приглашают:

  • архитекторов и девелоперов;
  • дизайнеров и урбанистов;
  • производителей предметов дизайна;
  • творческих мастеров;
  • креативные сообщества.

Для сотрудничества с фестивалем «УрбАх!» необходимо заполнить заявку по ссылке.

Как писали Юга.ру, с 1 по 5 июля в Краснодаре пройдет форум независимых театров. 

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