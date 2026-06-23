В Краснодаре пройдет фестиваль архитектуры и урбанистики с беседами о городе и активностями

В Краснодаре состоится фестиваль архитектуры, урбанистики и городской культуры «УрбАх!» (0+)

Для участия в деловой программе необходима регистрация.

Программа состоит из двух частей — закрытой (деловой) и открытой. За первую отвечает «Дом архитектора» — некоммерческий проект «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края.

Краснодарский проект «Дом» анонсировал на 26 июня фестиваль архитектуры, урбанистики и городской культуры «УрбАх!». Мероприятие объединит как специалистов профильных сфер, так и обычных горожан.

Также в программе — лекции и дискуссии, выставка краснодарских художников, детская зона, мастер-классы, театральная постановка для детей «Почему звери врозь живут», шахматный турнир, перформансы и концерт.

Фестиваль пройдет 26 июня с 11:00 до 21:00 в бизнес-центре «Централь» на улице Гимназической, 65. Вход свободный. Подробности можно уточнить у организаторов.

Кроме того, команда фестиваля ищет партнеров и участников для проведения лекций, выставок, мастер-классов и других мероприятий. К сотрудничеству приглашают:

архитекторов и девелоперов;

дизайнеров и урбанистов;

производителей предметов дизайна;

творческих мастеров;

креативные сообщества.

Для сотрудничества с фестивалем «УрбАх!» необходимо заполнить заявку по ссылке.