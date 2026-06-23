В Ростове-на-Дону осужденный по наркостатье добился признания нарушений после 16 отказов

Пасечко отбывает срок в колонии строгого режима с 2017 года. Его осудили по статье, связанной с наркотиками. Сам он утверждает, что уголовное дело против него сфабриковали. По словам Пасечко, полицейские подбросили ему запрещенные вещества, а после применяли избиения и пытки, чтобы добиться признательных показаний.

22 июня портал 161.ру сообщил , что ростовское управление МВД признало нарушения в работе сотрудников отдела полиции № 4. Ведомство проверило материалы по заявлениям осужденного Вячеслава Пасечко и нашло в них ошибки. Об этом говорится в официальном ответе на обращение мужчины.

В документе за подписью начальника штаба УМВД Эдуарда Ахмедова указано: нарушения допустили при рассмотрении четырех материалов. Речь идет об одном обращении в августе и трех в октябре 2024 года. По факту этих нарушений назначена служебная проверка. Виновных сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности.

До этого защита Пасечко 16 раз пыталась добиться возбуждения уголовного дела против полицейских. Все попытки заканчивались отказами. Родственники осужденного отмечали, что постановления об отказе дословно повторяли друг друга.

Один из фигурантов истории — оперативник Роман Халимов, который задерживал Пасечко. Суд признал его виновным в подбрасывании наркотиков, фабрикации уголовных дел и применении пыток. Еще одного сотрудника, начальника отдела Владислава Сергеева, объявили в розыск. Однако самого Пасечко потерпевшим по этому делу не признали.

Судьи Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, включая Викторию Мамелко, которую лишили статуса, неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела против полицейских. Бывший председатель того же суда Алексей Куделин сейчас находится под арестом по его делу о получении взяток.