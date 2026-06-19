В Краснодаре отреставрировали историческое здание ЗАГСа 1917 года постройки

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края

В Краснодаре завершили реставрацию отдела ЗАГСа на улице Рашпилевской

18 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила об окончании реставрации исторического здания ЗАГСа, расположенного на улице Рашпилевской в краевой столице. Учреждение уже принимает посетителей.

Вице-губернатор Кубани Елена Воробьева рассказала, что в ходе реставрации в здании заменили кровлю, обновили инженерное оборудование, оформили интерьеры в современном стиле и создали более комфортные условия для проведения церемоний.

Кроме того, специалисты отремонтировали цокольную часть здания, обновили пандус для маломобильных граждан и благоустроили прилегающую территорию. При этом удалось сохранить внешние мраморные элементы исторической постройки.

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Также Воробьева отметила, что за последние годы в Краснодарском крае отремонтировали 12 отделов ЗАГС. Так, в 2025 году в Краснодаре завершили реставрацию здания на улице Гимназической — на работы потратили 86 млн рублей. Кроме того, весной 2025 года обновили фасад дворца бракосочетания «Екатерининский зал».

Как писали Юга.ру, в апреле 2024 года в Архызе открылся первый высокогорный ЗАГС.

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В Краснодаре отреставрировали историческое здание ЗАГСа 1917 года постройки
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