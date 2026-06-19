В Краснодаре отреставрировали историческое здание ЗАГСа 1917 года постройки

В Краснодаре завершили реставрацию отдела ЗАГСа на улице Рашпилевской

18 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила об окончании реставрации исторического здания ЗАГСа, расположенного на улице Рашпилевской в краевой столице. Учреждение уже принимает посетителей.

Вице-губернатор Кубани Елена Воробьева рассказала, что в ходе реставрации в здании заменили кровлю, обновили инженерное оборудование, оформили интерьеры в современном стиле и создали более комфортные условия для проведения церемоний.

Кроме того, специалисты отремонтировали цокольную часть здания, обновили пандус для маломобильных граждан и благоустроили прилегающую территорию. При этом удалось сохранить внешние мраморные элементы исторической постройки.