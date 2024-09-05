В Краснодаре отремонтируют ЗАГС на улице Гимназической. На это потратят 86 млн рублей
К концу 2024 года в Краснодаре планируют отреставрировать здание Центрального ЗАГСа на улице Гимназической
4 сентября замгубернатора Кубани Анна Минькова сообщила в своем телеграм-канале, что в Краснодаре отреставрируют ЗАГС на улице Гимназической. На капремонт выделили 86 млн рублей.
Работы планируют завершить до конца 2024 года.
«Ежегодно здесь принимают более 10 тыс. горожан. Несмотря на свою социальную значимость, здание остро нуждалось в ремонте», — рассказала Минькова.
ЗАГС на улице Гимназической расположен в историческом здании. После капремонта там появятся новый большой зал для церемоний и крупный архив.
В прошлом здание ЗАГСа на Гимназической, 83 было домом доктора Моисея Каплана. Его построили в 1913 году.
Напомним, что в Краснодарском крае за 10 месяцев 2023 года поженились 38 тыс. пар, а развелись — 25 тыс.
Как писали Юга.ру, в апреле 2024 года в Архызе открылся первый высокогорный ЗАГС.