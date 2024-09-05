В Краснодаре отремонтируют ЗАГС на улице Гимназической. На это потратят 86 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepic.diller с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepic.diller с сайта freepik.com

К концу 2024 года в Краснодаре планируют отреставрировать здание Центрального ЗАГСа на улице Гимназической

4 сентября замгубернатора Кубани Анна Минькова сообщила в своем телеграм-канале, что в Краснодаре отреставрируют ЗАГС на улице Гимназической. На капремонт выделили 86 млн рублей. 

Работы планируют завершить до конца 2024 года.

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«Ежегодно здесь принимают более 10 тыс. горожан. Несмотря на свою социальную значимость, здание остро нуждалось в ремонте», — рассказала Минькова.

ЗАГС на улице Гимназической расположен в историческом здании. После капремонта там появятся новый большой зал для церемоний и крупный архив.

В прошлом здание ЗАГСа на Гимназической, 83 было домом доктора Моисея Каплана. Его построили в 1913 году.

Напомним, что в Краснодарском крае за 10 месяцев 2023 года поженились 38 тыс. пар, а развелись — 25 тыс.

Как писали Юга.ру, в апреле 2024 года в Архызе открылся первый высокогорный ЗАГС.

Архитектура Благоустройство ЗАГС Исторический центр История Капремонт Краснодар Культурное наследие Семья Строительство

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