Стартовал седьмой всероссийский конкурс казачьей песни «Александровская крепость»
Победители выступят на фестивале казачьей культуры, который пройдет осенью в Усть-Лабинске
Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» начал прием заявок на седьмой всероссийский конкурс традиционной казачьей песни «Александровская крепость». К участию приглашаются фольклорные ансамбли и солисты со всей России с песнями и обрядами своих регионов. Призовой фонд — 2 миллиона рублей для лауреатов и автомобиль для обладателя Гран-при.
Седьмой сезон «Александровской крепости» продлится до сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 28 августа на сайте ust-fest.ru.
Первый тур проводится онлайн — в сентябре жюри конкурса определит финалистов, которых пригласят в Усть-Лабинск на второй тур. Финальное прослушивание и объявление результатов состоится в октябре на фестивале казачьей культуры. Победители получат ценные призы, а обладатель Гран-при конкурса — современный автобус для поездок на гастроли и в этнографические экспедиции.
В течение всего конкурсного сезона для участников будут проводить мастер-классы ведущих фольклористов, этнографов и исполнителей традиционной музыки. Конкурсанты смогут научиться работать с архивными записями и полевыми материалами, познакомиться с особенностями локальных традиций, изучить принципы реконструкции и сценического воплощения фольклора.
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Конкурс «Александровская крепость», названный в честь исторического казачьего укрепления на юге России, — один из крупнейших в России проектов по сохранению музыкальной культуры казачества. За 7 лет в нем приняли участие сотни коллективов, представившие больше тысячи уникальных казачьих песен.
По словам члена жюри конкурса, исполнителя русского фольклора Сергея Старостина, за время существования конкурса вокруг него сформировалось настоящее сообщество исследователей и хранителей традиционной казачьей культуры: «Эта живая среда очень важна для развития фольклора: она помогает исполнителям учиться друг у друга, тянуться за сильными и вдохновлять младших. Традиция жива только, когда есть кому ее передать».
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