Стартовал седьмой всероссийский конкурс казачьей песни «Александровская крепость»

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» начал прием заявок на седьмой всероссийский конкурс традиционной казачьей песни «Александровская крепость». К участию приглашаются фольклорные ансамбли и солисты со всей России с песнями и обрядами своих регионов. Призовой фонд — 2 миллиона рублей для лауреатов и автомобиль для обладателя Гран-при.

Седьмой сезон «Александровской крепости» продлится до сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 28 августа на сайте ust-fest.ru.

Первый тур проводится онлайн — в сентябре жюри конкурса определит финалистов, которых пригласят в Усть-Лабинск на второй тур. Финальное прослушивание и объявление результатов состоится в октябре на фестивале казачьей культуры. Победители получат ценные призы, а обладатель Гран-при конкурса — современный автобус для поездок на гастроли и в этнографические экспедиции.

В течение всего конкурсного сезона для участников будут проводить мастер-классы ведущих фольклористов, этнографов и исполнителей традиционной музыки. Конкурсанты смогут научиться работать с архивными записями и полевыми материалами, познакомиться с особенностями локальных традиций, изучить принципы реконструкции и сценического воплощения фольклора.