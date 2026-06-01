Правозащитники Адыгеи заставили убрать портрет бывшего председателя Верховного суда с доски ветеранов

31 мая активисты Адыгеи сообщили, что второй раз добились демонтажа портрета Аслана Трахова — бывшего председателя Верховного суда республики — с доски ветеранов судейского корпуса. История получила продолжение после того, как экс-судья, чьи активы на 13 млрд рублей были изъяты по требованию Генпрокуратуры, каким-то образом снова оказался на мемориальной доске.

Местные правозащитники возмутились и обратились в Верховный суд Адыгеи с требованием немедленно убрать портрет человека, который, по их выражению, «фактически опозорил судебную систему России и Адыгею». В официальном ответе, подписанном исполняющим обязанности председателя суда, говорится, что совет рассмотрел обращение и принял решение повторно исключить портрет Трахова.

«Остается неясным, кто осмелился и по чьему распоряжению вернуть портрет самого узнаваемого коррупционера Адыгеи на доску ветеранов. Неужели в здании Верховного суда отсутствуют камеры, и злоумышленник, прокравшийся в суд и совершивший кощунственное дерзновение, останется безнаказанным?» — задались вопросом правозащитники.