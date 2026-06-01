Правозащитники Адыгеи заставили убрать портрет бывшего председателя Верховного суда с доски ветеранов

Адыгея

  Аслан Трахов © Скриншот видео с Rutube-канала «bebruinov»
Общественники Адыгеи во второй раз добились снятия портрета экс-главы Верховного суда Аслана Трахова

31 мая активисты Адыгеи сообщили, что второй раз добились демонтажа портрета Аслана Трахова — бывшего председателя Верховного суда республики — с доски ветеранов судейского корпуса. История получила продолжение после того, как экс-судья, чьи активы на 13 млрд рублей были изъяты по требованию Генпрокуратуры, каким-то образом снова оказался на мемориальной доске.

Местные правозащитники возмутились и обратились в Верховный суд Адыгеи с требованием немедленно убрать портрет человека, который, по их выражению, «фактически опозорил судебную систему России и Адыгею». В официальном ответе, подписанном исполняющим обязанности председателя суда, говорится, что совет рассмотрел обращение и принял решение повторно исключить портрет Трахова.

«Остается неясным, кто осмелился и по чьему распоряжению вернуть портрет самого узнаваемого коррупционера Адыгеи на доску ветеранов. Неужели в здании Верховного суда отсутствуют камеры, и злоумышленник, прокравшийся в суд и совершивший кощунственное дерзновение, останется безнаказанным?» — задались вопросом правозащитники.

Аслан Трахов руководил Верховным судом Адыгеи больше 20 лет — с 1998 по 2019 год. За это время он выстроил схему по оформлению незаконно приобретенной недвижимости. В период работы судьи объекты оформлялись на подставных лиц. А после того, как Трахов ушел в отставку, имущество переписали на его близких: супругу, тестя, дочь и сына.

В сентябре 2025 года Генпрокуратура добилась изъятия активов бывшего судьи. Список внушительный: 118 земельных участков, 71 коммерческое помещение, 11 жилых зданий, 14 недостроенных объектов и 5,5 млрд рублей.

При всем этом уголовных обвинений Аслану Трахову так и не предъявили. В феврале его лишили судейской неприкосновенности.

Как писали Юга.ру, в конце мая экс-судью Виктора Момотова лишили неприкосновенности.

