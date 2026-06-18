Вышел трейлер пятого «Шрека». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к мультфильму «Шрек 5» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к мультфильму «Шрек 5» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

В сети показали первый трейлер нового «Шрека» (12+)

Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер мультфильма «Шрек 5». В ролике говорится, что главные герои отправятся в «головокружительное приключение в большом городе», в ходе которого попадут в тюрьму.

Режиссерами выступили кинематографисты Конрад Вернон и Уолт Дорн, которые в прошлом частично трудились над франшизой. Шрека, Осла и Фиону вновь озвучат Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Также к актерскому составу присоединилась Зендея, которая подарит голос Фелиции — дочери Шрека и Фионы.

Фильм о курочке, гонконгский боевик и записи спектаклей:

Премьера мультфильма в зарубежном прокате запланирована на 30 июня 2027 года. Хотя изначально сообщалось, что «Шрек 5» выйдет в кинотеатрах гораздо раньше — 1 июля 2026-го. Известно, что он станет продолжением мультфильма «Шрек навсегда».

Выход пятой части анонсировали 10 июля 2024 года. Тогда в социальных сетях DreamWorks появился короткий тизер с датой релиза под песню All Star группы Smash Mouth.

Первый мультфильм «Шрек» вышел в 2001 году. Позже DreamWorks выпустила еще четыре полнометражных картины, три специальные короткометражки и две ленты про Кота в сапогах.

В июле 2025 года стало известно, что Ослу из «Шрека» посвятят сольный фильм. Это будет история о его жене-драконихе и детях.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22 июня покажут и обсудят детективный триллер «Мементо» Кристофера Нолана.

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