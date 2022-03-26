Суд обязал «Водоканал» Сочи выплатить 5,5 млн рублей за загрязнение Черного моря

Краевой арбитражный суд удовлетворил иск регионального Росприроднадзора о взыскании с МУП Сочи «Водоканал» 5 млн 483 тыс. рублей за вред Черному морю. Ранее коммунальщики проигнорировали требование добровольно возместить ущерб.

«Водоканал» Сочи сбрасывал в море сточные воды, в которых была превышена допустимая концентрация загрязняющих веществ. Это обнаружили во время плановой проверки. Нарушения были в работе Кудепстинского, Бзугинского и Дагомысского очистных сооружений.

Росприроднадзор направил «Водоканалу» требование о добровольном возмещении вреда. Однако нарушитель оставил его без ответа. Тогда Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Краснодарского края, который подтвердил, что требования правомерны.

Сочинский «Водоканал» уже не впервые наносит вред экологии. Так, в январе 2022 года Росприроднадзор отсудил у «Водоконала» Сочи 83,5 млн рублей за загрязнение рек. Эта сумма, которую коммунальщики недоплатили еще в 2019 году.

Также Юга.ру писали, что Росприроднадзор взыскал «Водоканала» Сочи 63 млн рублей. Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора обнаружило, что сочинский «Водоканал» неправильно заполнил декларацию о плате за негативное влияние на окружающую среду — это нарушение законодательства.

Мы направили запрос о причинах частых случаев загрязнений водоемов в пресс-службу «Водоканала» Сочи.