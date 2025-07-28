Росприроднадзор оценил ущерб реке Псахе от «Водоканала» Сочи в 593 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Росприроднадзор хочет взыскать с сочинского «Водоканала» 593 млн рублей за экологический ущерб, причиненный реке Псахе

28 июля пресс-служба Росприроднадзора сообщила, что ведомство зафиксировало сброс сточных вод в реку Псахе в Сочи. С 16 февраля по 5 апреля 2024 года водоем загрязнял местный «Водоканал».

Специалисты выяснили, что в реку попадали вредные вещества. Размер экологического ущерба Росприроднадзор оценил в 593 млн рублей.

В Сириусе произошел массовый мор рыбы:

По данным ведомства, требование о добровольной компенсации ущерба сочинский «Водоканал» проигнорировал. В связи с этим Росприроднадзор направил иск в арбитражный суд.

Напомним, что в апреле 2024 года в социальных сетях появились видеозаписи из Сочи. На кадрах видно, как нечистоты стекают в русло реки, а затем в море. После Росприроднадзор начал проверку по факту публикаций и жалоб от жителей на сброс канализационных вод в месте впадения реки Псахе в Черное море.

В результате специалисты выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в пробах воды из реки Псахе.

Как писали Юга.ру, экологи оценили состояние русла реки Кубани как «загрязненное».

Водоемы Росприроднадзор Сочи Суд Черное море Экология

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Росприроднадзор оценил ущерб реке Псахе от «Водоканала» Сочи в 593 млн рублей
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