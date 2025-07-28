Росприроднадзор оценил ущерб реке Псахе от «Водоканала» Сочи в 593 млн рублей

28 июля пресс-служба Росприроднадзора сообщила , что ведомство зафиксировало сброс сточных вод в реку Псахе в Сочи. С 16 февраля по 5 апреля 2024 года водоем загрязнял местный «Водоканал». Специалисты выяснили, что в реку попадали вредные вещества. Размер экологического ущерба Росприроднадзор оценил в 593 млн рублей.

По данным ведомства, требование о добровольной компенсации ущерба сочинский «Водоканал» проигнорировал. В связи с этим Росприроднадзор направил иск в арбитражный суд.



Напомним, что в апреле 2024 года в социальных сетях появились видеозаписи из Сочи. На кадрах видно, как нечистоты стекают в русло реки, а затем в море. После Росприроднадзор начал проверку по факту публикаций и жалоб от жителей на сброс канализационных вод в месте впадения реки Псахе в Черное море.



В результате специалисты выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в пробах воды из реки Псахе.