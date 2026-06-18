Борт Smartavia экстренно сел в Сочи через час после вылета — никто не пострадал

Вечером 17 июня телеграм-канал «Авиаторщина» сообщил, что борт, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, вскоре после взлета подал сигнал бедствия. Находясь над акваторией Черного моря, экипаж зафиксировал техническую неисправность. Командир судна принял решение выработать топливо для снижения посадочной массы и вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 125 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Южная транспортная прокуратура сообщила о проверке по факту вынужденной посадки пассажирского самолета. В ближайшее время технические специалисты авиакомпании проведут полный осмотр судна для установления точных причин сбоя, а для пассажиров организовали перелет в Архангельск на резервном борту.