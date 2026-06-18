ЧП в небе над морем. Летевший из Сочи в Архангельск самолет подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Борт Smartavia экстренно сел в Сочи через час после вылета — никто не пострадал

Вечером 17 июня телеграм-канал «Авиаторщина» сообщил, что борт, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, вскоре после взлета подал сигнал бедствия. Находясь над акваторией Черного моря, экипаж зафиксировал техническую неисправность. Командир судна принял решение выработать топливо для снижения посадочной массы и вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 125 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Южная транспортная прокуратура сообщила о проверке по факту вынужденной посадки пассажирского самолета. В ближайшее время технические специалисты авиакомпании проведут полный осмотр судна для установления точных причин сбоя, а для пассажиров организовали перелет в Архангельск на резервном борту.

«Сели в Волгограде и три часа ждали в запертом самолете»:

Напомним, что это не первый авиационный инцидент на южных направлениях. В 2018 году самолет Уфа — Сочи совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя, а в 2019 году два самолета «Уральских авиалиний» экстренно приземлились в Сочи и Геленджике.

Как писали Юга.ру, вчера, 17 июня, в сочинском аэропорту дважды вводили ограничения на полеты.

Авиация Происшествия Прокуратура Сочи

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