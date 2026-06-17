В Ростовской области почти 90% аллергиков страдают от амброзии

На долю амброзии приходится 86% всех случаев сезонной аллергии в Ростовской области

16 июня заведующая аллергологическим отделением областной клинической больницы № 2 в Ростове-на-Дону Марина Кит сообщила на пресс-конференции «ТАСС Юг», что почти все жители региона, страдающие от сезонной аллергии, мучаются именно из-за пыльцы амброзии — на них приходится 86% от общего числа пациентов. По словам специалиста, в целом распространенность аллергического ринита по области достигает примерно 17%. При этом большинство жителей реагируют именно на амброзию. Остальная часть — на луговые злаки и цветение деревьев.

Марина Кит отметила, что ситуация с заболеваемостью ухудшается. С 2022 года медики фиксируют ежегодный прирост числа аллергиков на 5–8%.

При этом южные регионы остаются в зоне максимального риска — Ростовская область входит в топ-3 регионов России с самой высокой концентрацией пыльцы аллергенных растений в воздухе. Такое же активное цветение сорных трав фиксируют в Краснодарском и Ставропольском краях.

Напомним, что сезон амброзии в Краснодарском крае обычно начинается во второй половине июля и длится до конца сентября — начала октября. Основные проявления аллергии: насморк, кашель, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век.

В 2025 году «Яндекс Погода» запустила сервис «Активность пыльцы». Он помогает заранее получать предупреждения и принимать меры, опираясь на прогноз активности пыльцы в ближайшие 10 дней.