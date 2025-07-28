Ослу из «Шрека» посвятят сольный фильм. О чем он будет?

Осел из «Шрека» получит собственный мультфильм, который расскажет о его семейной жизни

Об этом изданию рассказал американский актер Эдди Мерфи, который озвучивает персонажа на протяжении пяти частей мультфильмов.

28 июля Screenrant сообщил , что у осла из франшизы «Шрек» появится свой собственный полнометражный фильм. Это будет история о его жене-драконихе и детях.

«У Осла будет свой фильм, своя маленькая история о его жене-драконихе и детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы. Сценарий очень забавный», — поделился Мерфи.

На данный момент актер занят работой над мультфильмом «Шрек 5». Производство проекта про осла начнется в сентябре.

Первая часть франшизы про «Шрек» вышла в 2001 году. Мультфильм собрал в мировом прокате 487 млн долларов. Кот в сапогах, говорящий голосом Антонио Бандераса, получил собственный проект в 2011 году и сиквел в 2022-м.

Напомним, в июле 2024 года анимационная студия DreamWorks официально объявила о создании пятой части фильма «Шрек». Информация о сюжете держится в секрете. Официально фильм появится в кинотеатрах 23 декабря 2026 года.