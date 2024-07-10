«Шрек 5» получил дату премьеры. Франшиза вернется на экраны спустя 16 лет

10 июля студия DreamWorks официально анонсировала выход пятой части франшизы «Шрек». В социальных сетях компании появился короткий тизер с датой релиза под песню All Star группы Smash Mouth. Официально фильм появится в кинотеатрах 1 июля 2026 года.

Подробностей «Шрек 5» пока нет. Известно, что он станет продолжением мультфильма «Шрек навсегда». К своим ролям в озвучивании анимации вернутся Майк Майерс (Шрек), Кэмерон Диаз (Принцесса Фиона), Эдди Мерфи (Осел) и Антонио Бандерас (Кота в сапогах).

Первый мультфильм «Шрек» вышел в 2001 году. Позже DreamWorks выпустила ещё четыре полнометражных картины, три специальные короткометражки и две ленты про Кота в сапогах.