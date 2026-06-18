В Краснодаре в июне можно купить квартиру со скидкой до 33%

В честь своего дня рождения «ИНСИТИ девелопмент» весь месяц предлагает покупателям скидки на жилье

«ИНСИТИ девелопмент» отмечает 14-летие и дарит покупателям скидки до 33% на жилье и подарки. Во всех офисах продаж 19, 20 и 21 июня пройдут праздничные клиентские дни. Для покупателей подготовлены приятные бонусы, также будет работать фуршет и яркая тематическая фотозона.

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Адреса офисов продаж «ИНСИТИ девелопмент» в Краснодаре: ул. им. Кирилла Россинского, 72,

ул. им. Адмирала Макарова, 1Б,

ул. им. Виктора Феськова, 3. Больше подробностей — на сайте компании incitystroy.ru.

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