В Краснодаре в июне можно купить квартиру со скидкой до 33%

Реклама ООО "СЗ ИНСИТИ" ИНН: 2311146140 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jKeE
Краснодарский край

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  • © Фото Марины Кобзевой, предоставлено СЗ «Инсити»
    © Фото Марины Кобзевой, предоставлено СЗ «Инсити»

В честь своего дня рождения «ИНСИТИ девелопмент» весь месяц предлагает покупателям скидки на жилье

«ИНСИТИ девелопмент» отмечает 14-летие и дарит покупателям скидки до 33% на жилье и подарки. Во всех офисах продаж 19, 20 и 21 июня пройдут праздничные клиентские дни. Для покупателей подготовлены приятные бонусы, также будет работать фуршет и яркая тематическая фотозона.

Весь мир в одном парке:

Адреса офисов продаж «ИНСИТИ девелопмент» в Краснодаре:

  • ул. им. Кирилла Россинского, 72,
  • ул. им. Адмирала Макарова, 1Б,
  • ул. им. Виктора Феськова, 3.

Больше подробностей — на сайте компании incitystroy.ru.

  • © Изображение предоставлено СЗ «Инсити»
    © Изображение предоставлено СЗ «Инсити»

Реклама. Застройщик ООО «СЗ «ИНСИТИ К-2». ИНН 2311309370. Скидка 33% предоставляется на квартиры в мкр. Образцово по адресу ул. им. Адмирала Макарова, д. 5 и ул. им. Адмирала Макарова, д. 5, к. 1. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

Как писали Юга.ру, Группа компаний ИНСИТИ построит в Краснодаре торговый центр и два логистических комплекса на сумму более 9 млрд рублей.

ГК ИНСИТИ Жилье Ипотека Краснодар Недвижимость

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