В Краснодаре в июне можно купить квартиру со скидкой до 33%
В честь своего дня рождения «ИНСИТИ девелопмент» весь месяц предлагает покупателям скидки на жилье
«ИНСИТИ девелопмент» отмечает 14-летие и дарит покупателям скидки до 33% на жилье и подарки. Во всех офисах продаж 19, 20 и 21 июня пройдут праздничные клиентские дни. Для покупателей подготовлены приятные бонусы, также будет работать фуршет и яркая тематическая фотозона.
Весь мир в одном парке:
Адреса офисов продаж «ИНСИТИ девелопмент» в Краснодаре:
- ул. им. Кирилла Россинского, 72,
- ул. им. Адмирала Макарова, 1Б,
- ул. им. Виктора Феськова, 3.
Больше подробностей — на сайте компании incitystroy.ru.
Реклама. Застройщик ООО «СЗ «ИНСИТИ К-2». ИНН 2311309370. Скидка 33% предоставляется на квартиры в мкр. Образцово по адресу ул. им. Адмирала Макарова, д. 5 и ул. им. Адмирала Макарова, д. 5, к. 1. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
Как писали Юга.ру, Группа компаний ИНСИТИ построит в Краснодаре торговый центр и два логистических комплекса на сумму более 9 млрд рублей.