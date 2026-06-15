Скидки до 33% на квартиры и подарки. Весь июнь «ИНСИТИ девелопмент» празднует день рождения
В честь 14-летия компании во всех офисах продаж в Краснодаре пройдут праздничные клиентские дни
В июне «ИНСИТИ девелопмент» отмечает свое 14-летие и в честь дня рождения предлагает покупателям скидки на квартиры до 33%, а также дарит подарки.
В офисах продаж 19, 20 и 21 июня будут работать фуршет и яркая тематическая фотозона. Для всех покупателей подготовлены приятные бонусы.
Весь мир в одном парке:
Адреса офисов продаж «ИНСИТИ девелопмент» в Краснодаре:
- ул. им. Кирилла Россинского, 72,
- ул. им. Адмирала Макарова, 1Б,
- ул. им. Виктора Феськова, 3.
Подробности о скидках и праздничных клиентских днях можно получить на сайте компании incitystroy.ru.
Реклама. Застройщик ООО «СЗ «ИНСИТИ К-2». ИНН 2311309370. Скидка 33% предоставляется на квартиры в мкр. Образцово по адресу ул. им. Адмирала Макарова, д. 5 и ул. им. Адмирала Макарова, д. 5, к. 1. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
Как писали Юга.ру, «ИНСИТИ девелопмент» вышла в лидеры Краснодарского края по объему ввода жилья.