Скидки до 33% на квартиры и подарки. Весь июнь «ИНСИТИ девелопмент» празднует день рождения

В честь 14-летия компании во всех офисах продаж в Краснодаре пройдут праздничные клиентские дни

В июне «ИНСИТИ девелопмент» отмечает свое 14-летие и в честь дня рождения предлагает покупателям скидки на квартиры до 33%, а также дарит подарки.

В офисах продаж 19, 20 и 21 июня будут работать фуршет и яркая тематическая фотозона. Для всех покупателей подготовлены приятные бонусы.