Скидки до 33% на квартиры и подарки. Весь июнь «ИНСИТИ девелопмент» празднует день рождения

Реклама ООО "СЗ ИНСИТИ" ИНН: 2311146140 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jKeC
Краснодарский край

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  • © Фото Марины Кобзевой, предоставлено СЗ «Инсити»
    © Фото Марины Кобзевой, предоставлено СЗ «Инсити»

В честь 14-летия компании во всех офисах продаж в Краснодаре пройдут праздничные клиентские дни

В июне «ИНСИТИ девелопмент» отмечает свое 14-летие и в честь дня рождения предлагает покупателям скидки на квартиры до 33%, а также дарит подарки.

В офисах продаж 19, 20 и 21 июня будут работать фуршет и яркая тематическая фотозона. Для всех покупателей подготовлены приятные бонусы.

Весь мир в одном парке:

Адреса офисов продаж «ИНСИТИ девелопмент» в Краснодаре:

  • ул. им. Кирилла Россинского, 72,
  • ул. им. Адмирала Макарова, 1Б,
  • ул. им. Виктора Феськова, 3.

Подробности о скидках и праздничных клиентских днях можно получить на сайте компании incitystroy.ru.

  • © Изображение предоставлено СЗ «Инсити»
    © Изображение предоставлено СЗ «Инсити»

Реклама. Застройщик ООО «СЗ «ИНСИТИ К-2». ИНН 2311309370. Скидка 33% предоставляется на квартиры в мкр. Образцово по адресу ул. им. Адмирала Макарова, д. 5 и ул. им. Адмирала Макарова, д. 5, к. 1. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

Как писали Юга.ру, «ИНСИТИ девелопмент» вышла в лидеры Краснодарского края по объему ввода жилья.

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