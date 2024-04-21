В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. На этот раз он связан с Wi-Fi
Мошенники в Краснодарском крае придумали новый вид обмана
Злоумышленники устанавливают в общедоступных местах открытые точки доступа Wi-Fi с названиями торговых центров, аэропортов и прочего. Подключиться к ним можно через код подтверждения, который приходит в телеграм. Как только пользователи вводят код на странице авторизации, они сразу теряют доступ к своим аккаунтам в мессенджере,
«Внимательно проверяйте названия точек доступа — сравнивайте их с названиями заведений и организаций, которым они должны принадлежать, ищите таблички с указанием сети, уточняйте у работников»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Там напомнили, что общественные сети Wi-Fi сами по себе небезопасны. Если подключаться к интернету с помощью открытых точек доступа, не следует вводить ни на каких сайтах логины, пароли или платëжную информацию.
Как писали Юга.ру, соцфонд Краснодарского края предупредил пенсионеров о новом виде мошенничества.