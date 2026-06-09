Самые заботливые родители живут на Кубани. Регион возглавил рейтинг по цифровому присмотру за детьми

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы МегаФона
    © Фото пресс-службы МегаФона

Кубанские родители заняли первое место в рейтинге самых внимательных мам и пап на юге России и Кавказе

В Краснодарском крае заметно вырос интерес к цифровым решениям для удаленного присмотра за детьми. За последний год регион не только удержал лидерство, но и уверенно остался на верхней строчке по числу пользователей подобных сервисов среди всех субъектов юга и Кавказа. Следом в рейтинге расположились Чечня, Ростовская область, Дагестан и Ставрополье.

С приходом теплого сезона популярность онлайн-наблюдения продолжает увеличиваться. К июню количество активных пользователей выросло еще на 8% по сравнению с зимними показателями. Такие данные обнародовали аналитики МегаФона, проанализировав обезличенную статистику своих абонентов.

МегаФон подготовил сеть в Краснодаре к туристическому сезону:

Современные родители хотят всегда знать, где находится ребенок, какой у него уровень заряда телефона и достаточно ли средств на счету. Специальные онлайн-платформы помогают решать эти вопросы без необходимости постоянно звонить. Примечательно, что в Краснодарском крае дети чаще находятся под цифровой опекой отцов. На мужчин приходится 55% подключений подобных услуг, тогда как доля мам составляет 45%.

Если говорить о возрасте, то в 44% случаев решения для детской безопасности активируют родители в возрасте от 35 до 44 лет. На втором месте — пользователи 45–54 лет, их доля достигает 24%. Еще 11% приходится на представителей поколения 55–64 лет. В этой возрастной группе цифровые инструменты для слежения за внуками нередко используют бабушки и дедушки.

Аналитика прошлого года подтверждает сезонность спроса на детский онлайн-мониторинг. Интерес к таким сервисам возрастает, когда дети начинают больше гулять на улице. Традиционные всплески активности фиксируются в теплые месяцы, а также в периоды школьных каникул — марте, июне и октябре.

«Дети проводят в сети все больше времени, поэтому родительское внимание теперь нужно не только на прогулках, но и дома. Наше комплексное решение «Родительский контроль» позволяет координировать безопасность ребенка в реальном и виртуальном пространстве. Сервис в онлайн-режиме показывает точное местоположение и историю перемещений, а также помогает удаленно следить за уровнем заряда смартфона и балансом счета. Одновременно с этим опция надежно защищает юного пользователя в сети: блокирует нежелательные сайты, запрещает случайные платные подписки, рекламные СМС и дорогостоящие международные вызовы», — прокомментировал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Как писали Юга.ру, МегаФон запустил услугу 5G с компенсацией интернета при недоступности сети.

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