От живописи и гжели до старинного фарфора. В Краснодаре покажут произведения из собрания известного коллекционера
В Краснодаре покажут больше 70 уникальных работ (6+)
Краснодарский выставочный зал анонсировал на 9 июня открытие экспозиции «Я еще не все сказал…». Представлено больше 70 уникальных произведений — живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Льва Песока.
Имя этого человека известно далеко за пределами Краснодарского края. Легендарный коллекционер формировал свой фонд более полувека. В ней насчитывалось около 6 тыс. экспонатов: от живописи и гжели до старинного фарфора, каслинского литья и бронзы. По мнению экспертов, это собрание было одной из наиболее значимых частных коллекций в России по разделу венской бронзы.
Среди авторов, чьи работы можно увидеть в экспозиции:
- народные художники Виктор Иванов, Николай Лой, Дмитрий Журавлев, Виталий Коробейников, Николай Овчинников, Василий Бакшеев;
- заслуженные художники РСФСР Григорий Булгаков и Владимир Пташинский;
- художник-передвижник Александр Киселев;
- другие мастера, чьи имена вписаны в историю отечественного искусства.
Коллекция раскрывает многогранный вкус человека, который интересовался разными эпохами, стилями и техниками.
Выставка продлится до 21 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.
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