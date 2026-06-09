От живописи и гжели до старинного фарфора. В Краснодаре покажут произведения из собрания известного коллекционера

Краснодарский выставочный зал анонсировал на 9 июня открытие экспозиции «Я еще не все сказал…». Представлено больше 70 уникальных произведений — живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Льва Песока.

Имя этого человека известно далеко за пределами Краснодарского края. Легендарный коллекционер формировал свой фонд более полувека. В ней насчитывалось около 6 тыс. экспонатов: от живописи и гжели до старинного фарфора, каслинского литья и бронзы. По мнению экспертов, это собрание было одной из наиболее значимых частных коллекций в России по разделу венской бронзы.