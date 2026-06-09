От живописи и гжели до старинного фарфора. В Краснодаре покажут произведения из собрания известного коллекционера

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал»

В Краснодаре покажут больше 70 уникальных работ (6+)

Краснодарский выставочный зал анонсировал на 9 июня открытие экспозиции «Я еще не все сказал…». Представлено больше 70 уникальных произведений — живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Льва Песока.

Имя этого человека известно далеко за пределами Краснодарского края. Легендарный коллекционер формировал свой фонд более полувека. В ней насчитывалось около 6 тыс. экспонатов: от живописи и гжели до старинного фарфора, каслинского литья и бронзы. По мнению экспертов, это собрание было одной из наиболее значимых частных коллекций в России по разделу венской бронзы.

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Среди авторов, чьи работы можно увидеть в экспозиции:

  • народные художники Виктор Иванов, Николай Лой, Дмитрий Журавлев, Виталий Коробейников, Николай Овчинников, Василий Бакшеев;
  • заслуженные художники РСФСР Григорий Булгаков и Владимир Пташинский;
  • художник-передвижник Александр Киселев;
  • другие мастера, чьи имена вписаны в историю отечественного искусства.

Коллекция раскрывает многогранный вкус человека, который интересовался разными эпохами, стилями и техниками.

Выставка продлится до 21 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.

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