Беспилотники атаковали Крым. Есть погибшие и пострадавшие
В ночь на 4 июня два крупных города в Крыму подверглись массированной атаке дронов
4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров подвегся атаке беспилотников. Дроны нанесли удар по нескольким нежилым объектам в Симферополе. Погибли три человека и еще семь были ранены.
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Также БПЛА атаковали пригородный поезд, следовавший из поселка Азовского в Керчь. Один человек погиб, трое были ранены. На месте каждого ЧП работают экстренные службы.
Напомним, 6 мая в результате удара по Джанкою пять человек погибли.
Как писали Юга.ру, депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предложил предприятиям сбивать беспилотники своими силами.
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