Беспилотники атаковали Крым. Есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 4 июня два крупных города в Крыму подверглись массированной атаке дронов

4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил , что полуостров подвегся атаке беспилотников. Дроны нанесли удар по нескольким нежилым объектам в Симферополе. Погибли три человека и еще семь были ранены.

Также БПЛА атаковали пригородный поезд, следовавший из поселка Азовского в Керчь. Один человек погиб, трое были ранены. На месте каждого ЧП работают экстренные службы.

Напомним, 6 мая в результате удара по Джанкою пять человек погибли.