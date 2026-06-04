Беспилотники атаковали Крым. Есть погибшие и пострадавшие

Крым

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  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В ночь на 4 июня два крупных города в Крыму подверглись массированной атаке дронов

4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров подвегся атаке беспилотников. Дроны нанесли удар по нескольким нежилым объектам в Симферополе. Погибли три человека и еще семь были ранены.

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Также БПЛА атаковали пригородный поезд, следовавший из поселка Азовского в Керчь. Один человек погиб, трое были ранены. На месте каждого ЧП работают экстренные службы.

Напомним, 6 мая в результате удара по Джанкою пять человек погибли.

Как писали Юга.ру, депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предложил предприятиям сбивать беспилотники своими силами.

Крым СВО смерть

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Беспилотники атаковали Крым. Есть погибшие и пострадавшие
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