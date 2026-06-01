1 июня, в Международный день защиты детей, исследовательский центр сервиса SuperJob опубликовал данные опроса 1600 экономически активных россиян о том, чье детство было счастливее — нынешних детей или самих взрослых. Только 24% опрошенных полагают, что сегодняшним детям живется лучше. Каждый второй (52%) уверен в обратном. Еще 24% затруднились с оценкой.

Ответы заметно расходятся по возрасту и семейному статусу. Среди респондентов моложе 35 лет в том, что нынешнее поколение не счастливее предыдущих, уверены 48%, а среди тех, кому за 45, — уже 58%. Родители настроены оптимистичнее: среди них современных детей считают счастливее 32%, тогда как среди бездетных — лишь 16%. Обладатели среднего профессионального образования чаще видят детство нового поколения в позитивном свете (32%), чем выпускники вузов (20%).

Аналитики отмечают, что от опроса к опросу тенденция не меняется: россияне идеализируют собственное детство и критикуют новое поколение. Главный аргумент — дети слишком много времени проводят в гаджетах, тогда как самих взрослых было «с улицы не загнать». Встречались и более сдержанные оценки: возможностей у детей стало больше, зато вместе с новыми площадками пришли школьная нагрузка и ЕГЭ.