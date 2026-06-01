«С улицы было не загнать». Лишь 24% россиян считают, что современным детям живется счастливее
Ко Дню защиты детей социологи выяснили: большинство взрослых идеализируют собственное детство и критикуют новое поколение
1 июня, в Международный день защиты детей, исследовательский центр сервиса SuperJob опубликовал данные опроса 1600 экономически активных россиян о том, чье детство было счастливее — нынешних детей или самих взрослых. Только 24% опрошенных полагают, что сегодняшним детям живется лучше. Каждый второй (52%) уверен в обратном. Еще 24% затруднились с оценкой.
Ответы заметно расходятся по возрасту и семейному статусу. Среди респондентов моложе 35 лет в том, что нынешнее поколение не счастливее предыдущих, уверены 48%, а среди тех, кому за 45, — уже 58%. Родители настроены оптимистичнее: среди них современных детей считают счастливее 32%, тогда как среди бездетных — лишь 16%. Обладатели среднего профессионального образования чаще видят детство нового поколения в позитивном свете (32%), чем выпускники вузов (20%).
Аналитики отмечают, что от опроса к опросу тенденция не меняется: россияне идеализируют собственное детство и критикуют новое поколение. Главный аргумент — дети слишком много времени проводят в гаджетах, тогда как самих взрослых было «с улицы не загнать». Встречались и более сдержанные оценки: возможностей у детей стало больше, зато вместе с новыми площадками пришли школьная нагрузка и ЕГЭ.
Напомним, что тема счастья, в том числе и детского, а также его «цены» регулярно появляется в социологических опросах. По данным того же SuperJob, краснодарцам для ощущения счастья нужно зарабатывать 195 тыс. рублей в месяц. Опрос «Сбера» показал, что среди главных целей накоплений краснодарских семей — будущее детей и образование: на это вместе с непредвиденными обстоятельствами откладывают 84% горожан. А спрос на детские банковские карты на Кубани в 2026 году вырос вдвое — родители все чаще приучают детей к финансовой самостоятельности с ранних лет.
