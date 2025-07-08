Черный день, жилье, помощь детям. На что копят семьи из Краснодара — опрос

Аналитики крупнейшего российского банка выяснили, как и на что копят краснодарские семьи

Ко Дню семьи, любви и верности аналитики Сбера изучили финансовые привычки семей Краснодара. Оказалось, что чаще всего (84%) краснодарцы копят на непредвиденные обстоятельства, будущее детей и образование. Еще 16% откладывают на недвижимость, капитал для бытовых трат на пенсии, покупку авто и медицину.

Большинство краснодарских семей (69%) формирует сбережения. Из них 39% откладывают по мере возможностей, а 24% — регулярно. Раздельно хранят накопления 6% опрошенных.

Основные цели накоплений в Краснодаре: 36% — непредвиденные обстоятельства,

— непредвиденные обстоятельства, 25% — помощь детям в будущем,

23% — оплата образования (себе или детям),

17% — покупка недвижимости,

9% — капитал на старость,

7% — покупка автомобиля,

4% — лечение.

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«Большинство российских семей бережно создают финансовые резервы, демонстрируя высокий уровень финансовой культуры и заботу о будущем своего рода. Это подтверждают данные нашего исследования. Помимо традиционно популярных банковских вкладов россиян интересуют программы накопительного страхования жизни и долгосрочных сбережений. Ими пользуются 3,3 и 3,9% российских семей соответственно», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

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В среднем россияне хотят накопить 4,5 млн рублей за 10 лет. Среди сберегателей немного больше мужчин (24%), чем женщин (23%). Активнее всего копят люди 18-30 лет и 41-50 лет (по 24%).