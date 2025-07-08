Черный день, жилье, помощь детям. На что копят семьи из Краснодара — опрос

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Аналитики крупнейшего российского банка выяснили, как и на что копят краснодарские семьи

Ко Дню семьи, любви и верности аналитики Сбера изучили финансовые привычки семей Краснодара.

Оказалось, что чаще всего (84%) краснодарцы копят на непредвиденные обстоятельства, будущее детей и образование. Еще 16% откладывают на недвижимость, капитал для бытовых трат на пенсии, покупку авто и медицину.

Большинство краснодарских семей (69%) формирует сбережения. Из них 39% откладывают по мере возможностей, а 24% — регулярно. Раздельно хранят накопления 6% опрошенных.

Основные цели накоплений в Краснодаре:

  • 36% — непредвиденные обстоятельства,

  • 25% — помощь детям в будущем,

  • 23% — оплата образования (себе или детям),

  • 17% — покупка недвижимости,

  • 9% — капитал на старость,

  • 7% — покупка автомобиля,

  • 4% — лечение.

«Верю только в ежедневный, тупой, кропотливый труд»:

«Большинство российских семей бережно создают финансовые резервы, демонстрируя высокий уровень финансовой культуры и заботу о будущем своего рода. Это подтверждают данные нашего исследования. Помимо традиционно популярных банковских вкладов россиян интересуют программы накопительного страхования жизни и долгосрочных сбережений. Ими пользуются 3,3 и 3,9% российских семей соответственно», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Краснодар вошел в топ-5 городов, где долго копят на ипотечный взнос:

В среднем россияне хотят накопить 4,5 млн рублей за 10 лет. Среди сберегателей немного больше мужчин (24%), чем женщин (23%). Активнее всего копят люди 18-30 лет и 41-50 лет (по 24%).

Опрос провели СберСтрахование жизни и СберНПФ в июне 2025 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек. Выборка репрезентативно отражает социально-демографический состав городов. Всего опросили 11 тыс. человек.

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