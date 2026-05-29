Банк с доставкой на дом. В 2026 году спрос на детские карты Сбера в Краснодарском крае вырос вдвое
Стикер вместо пластика, контроль через приложение и копилка с процентами: как детская карта Сбера завоевала популярность на Кубани
В Краснодарском крае зафиксировали рост востребованности услуги доставки детских банковских карт Сбером. В первом квартале 2026 года спрос на выездное обслуживание для их оформления увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
Для многих семей такой формат оказался удобнее, чем классический поход в отделение. Не нужно стоять в очередях, подстраиваться под график работы банка и тратить время на дорогу — специалист приезжает сам. Это особенно актуально для родителей с маленькими детьми и для тех, кто живет в удаленных районах.
В начале года взрослые традиционно садятся за планирование бюджета. И здесь детская СберКарта становится не просто платежным инструментом, а полноценным учебным пособием по финансовой грамотности. Родитель видит все траты ребенка, может ставить лимиты и обсуждать с ним, куда уходят деньги. Это прозрачно и безопасно.
Читайте также:
«В Краснодарском крае родители все чаще выбирают детскую СберКарту как первый шаг к финансовой самостоятельности ребенка. В январе-марте 2026 года мы выпустили более 22,3 тыс. таких карт. Особенно важно, что спрос на доставку вырос в два раза год к году: теперь 3 тыс. семей получили карту прямо на дом, не тратя время на визиты в офис. Для современных семей, где каждая минута на счету, это действительно важное преимущество», — рассказала заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.
Ребенок получает мобильное приложение СберKids, где может:
- переводить деньги друзьям;
- платить за покупки по QR-коду;
- копить на свои цели;
- получать небольшой процент на остаток, что учит не просто тратить, но и сохранять.
Ребенок может сам оформить карту под себя. Дизайн — с любимыми персонажами. А если пластик кажется неудобным — можно заказать платежный стикер. Он крепится на телефон и ничем не уступает обычной карте по функционалу: платить можно везде, где принимают бесконтактную оплату.
И еще один плюс: если карта осталась дома — это не проблема. Достаточно открыть приложение и оплатить покупку по QR-коду.
Карта рассчитана на детей от 6 до 13 лет. После достижения 14 лет она не блокируется и не перевыпускается, а автоматически превращается в молодежную — все накопления и функции сохраняются.
Как писали Юга.ру, Сбер представил карьерные возможности и ИИ-технологии на форуме «Юг молодой».