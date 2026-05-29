Банк с доставкой на дом. В 2026 году спрос на детские карты Сбера в Краснодарском крае вырос вдвое

Стикер вместо пластика, контроль через приложение и копилка с процентами: как детская карта Сбера завоевала популярность на Кубани

В Краснодарском крае зафиксировали рост востребованности услуги доставки детских банковских карт Сбером. В первом квартале 2026 года спрос на выездное обслуживание для их оформления увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Для многих семей такой формат оказался удобнее, чем классический поход в отделение. Не нужно стоять в очередях, подстраиваться под график работы банка и тратить время на дорогу — специалист приезжает сам. Это особенно актуально для родителей с маленькими детьми и для тех, кто живет в удаленных районах.

В начале года взрослые традиционно садятся за планирование бюджета. И здесь детская СберКарта становится не просто платежным инструментом, а полноценным учебным пособием по финансовой грамотности. Родитель видит все траты ребенка, может ставить лимиты и обсуждать с ним, куда уходят деньги. Это прозрачно и безопасно.