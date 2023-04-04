Краснодарцам для счастья нужно 195 тыс. рублей в месяц — SuperJob

В марте сервис SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, что краснодарцам для счастья нужно 195 тыс. рублей в месяц. В исследовании приняли участие более 20 тыс. человек старше 18 лет.

По данным опроса, за пять месяцев средний доход, способный осчастливить россиянина, снизился на 5%, а в городах-миллионниках — вырос. В октябре 2022 года эта сумма составляла 180 тыс. рублей, а в мае 2021 — 162 тыс.

Запросы мужчин превышают женские почти на 30%. Молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 35 лет: 130 и 225 тыс. рублей в месяц. Сумма также растет и с уровнем реальных доходов респондентов.