Краснодарцам для счастья нужно 195 тыс. рублей в месяц — SuperJob
В опросе приняли участие более 20 тыс. человек
В марте сервис SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, что краснодарцам для счастья нужно 195 тыс. рублей в месяц. В исследовании приняли участие более 20 тыс. человек старше 18 лет.
По данным опроса, за пять месяцев средний доход, способный осчастливить россиянина, снизился на 5%, а в городах-миллионниках — вырос. В октябре 2022 года эта сумма составляла 180 тыс. рублей, а в мае 2021 — 162 тыс.
Запросы мужчин превышают женские почти на 30%. Молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 35 лет: 130 и 225 тыс. рублей в месяц. Сумма также растет и с уровнем реальных доходов респондентов.
В Москве для счастья нужно 260 тыс. рублей в месяц (+4% к октябрю прошлого года). Жителям Санкт-Петербурга — 230 тыс. рублей (+17%). Третью строку занимает Владивосток, там эквивалент счастья составляет 220 тыс. рублей в месяц (+10% с октября прошлого года).
В топ-5 также входят Ростов-на-Дону и Хабаровск. Чуть меньшая сумма нужна в Тюмени, Иркутске, Барнауле, Екатеринбурге, Волгограде и Ярославле (минус 1—5%). Запросы больше всего выросли в Оренбурге, Питере, Ижевске и Пензе (плюс 13—18%).
Как сообщали ранее Юга.ру, жители Краснодарского края за месяц оформили кредитные карты на 3,5 млрд рублей.