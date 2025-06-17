Ростовский памятник архитектуры Парамоновские склады измазали черной краской ради съемок фильма о Донбассе

Ростовская область

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  • Измазанные краской Парамоновские склады © коллаж из скриншотов фотографий из телеграм-канала «Тютина»
    Измазанные краской Парамоновские склады © коллаж из скриншотов фотографий из телеграм-канала «Тютина»

Парамоновские склады в Ростове-на-Дону «закоптили» краской для съемки фильма «Мы одной крови»

12 июня телеграм-канал «Тютина» опубликовал видео, на котором видны окрашенные черной краской Парамоновские склады, которые являются памятником архитектуры федерального значения. Их окрасили в «горелый» цвет для съемки фильма «Мы одной крови», который посвящен событиям августа 2014 года на Донбассе.

По закону, за нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия предусмотрена уголовная и административная ответственность. 

Состоянием памятника обеспокоились ростовчане и заинтересовались вопросом, уберет ли краску со стен Парамонов съемочная группа.

13 июня издание 161.ru связалось с генеральным продюссером фильма Алексеем Сафроновым и спросило о ситуации со стенами памятника.

«Ну конечно, если на памятнике, за который очень сильно болеют жители, писать граффити с матом, то это более красиво. Это я понимаю. Это во-первых. А во-вторых, любой дождь это смоет. Это не краска, это копоть. Беспокоиться здесь не за что, честно говоря. Но то, что все эти граффити [есть на Парамонах] — это, конечно, да. Честно говоря, лучше копоть, чем мат», — прокомментировал продюссер. 

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16 июня, после нескольких дней дождливой погоды в Ростове, автор телеграм-канала «Тютина» Алексей Максимук посетил Парамоновские склады, чтобы убедиться в достоверности слов Сафронова. 

Максимук опубликовал кадры с места съемок и сообщил, что стены памятника остались в прежнем «горелом» состоянии.

17 июня издание 161.ru сообщило, что измазать стены Парамоновских складов съемочной группе разрешили комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области и руководство компании «Альянс-М», которая является собственником памятника.

«А что беспокоит вас, я не пойму? Объяснили жителям, что они [киноделы] покрасили не краской, а сажей. Это смывается элементарно. Сейчас дождь пошел, все смоется», — прокомментировал владелец «Альянс-М» Владимир Бондаренко.

Парамоновские склады — заброшенный комплекс складских сооружений XIX века в Ростове-на-Дону, получивший свое название в честь ростовского купца Елпидифора Парамонова. В 1985 году Парамоновским складам был присвоен статус памятника истории и культуры местного значения. Чуть позднее постройка получила статус памятника федерального значения.

Как писали Юга.ру, власти Ростова-на-Дону хотят отремонтировать Донскую библиотеку за 2,17 млрд рублей. Проект критикуют архитекторы и краеведы.

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Ростовский памятник архитектуры Парамоновские склады измазали черной краской ради съемок фильма о Донбассе
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