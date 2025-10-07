Эколог предложил сотрудникам Сочинского нацпарка отпугивать медведей от жилых домов

В Сочи медведи продолжают выходить к людям. Эколог предложил отпугивать животных и вывозить их в естественную среду

Предыстория: в конце сентября жители Сочи стали чаще замечать бурых медведей в черте города и попросили обезопасить территории. Тогда экологи заявили, что причина такого явления во вреде человека природе.



Жители Красной Поляны написали в администрацию жалобы на медведей, но власти сказали, что животные находятся в компетенции Национального парка.

4 октября эколог Роман Пукалов прокомментировал происшествие в своем телеграм-канале. По его словам, медведи стали выходить к людям в районе Сочи из-за безответственного отношения населения к пищевым отходам.



«Медведь, однажды попробовав приготовленную еду (легкоусвояемую, с сахаром и солью, со вкусовыми добавками), будет искать ее даже в закрытых на замок мусорных баках», — рассказал он.



Среди других причин эксперт назвал истощение кормовой базы в лесах — буковых орехов, желудей и каштанов стало меньше.

«В местах, где раньше обитали медведи, выросли дома»: В Сочи презентовали книгу о буром медведе на Кавказе

Роман Пукалов заявил, что молодые медведи не боятся человека, так как охоту на них прекратили много лет назад, хотя некоторые особи проявляют агрессию.



Эколог предлагает несколько решений проблемы. По его мнению, стоит изменить систему обращения с отходами и сделать места скопления мусора недоступными для медведей. Также он рекомендует сотрудникам Сочинского нацпарка отпугивать зверей от жилых территорий, а наиболее «настырных» особей на время усыплять и вывозить в определенные природные места, где они найдут достаточно корма.



Пукалов отметил, что медведи набирают вес с конца лета, и те, кто не накопят достаточно жира к зимней спячке, могут стать еще опаснее для людей.