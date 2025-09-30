Жители Сочи стали чаще встречать медведей возле жилых построек. Что о причинах говорят экологи и как реагируют власти?

В Сочи медведи ходили возле здания полиции, мусорных площадок, по улицам. Местные жители просят обезопасить территории, экологи говорят, что причина во вреде человека природе

18 сентября телеграм-канал «Типичный Сочи» опубликовал видео, в котором медведица охраняла своих детенышей и мусорные баки на улице Березовой на Красной Поляне. Животное пыталось нападать на проезжающих мимо самокатчиков и велосипедистов.

30 сентября телеграм-канал Shot опубликовал видео, в котором медведь пришел в отделение полиции на Красной Поляне в Сочи, а до этого прогуливался по улицам.

Еще одно животное было замечено в тот же день в селе Каштаны Адлерского района. По данным телеграм-канала «База», медведь испугал местных жителей, а один из них решил прогнать животное на машине.

Ранее медведя также замечали в СНТ «Калина» в районе Мацесты. Тогда жители призывали службы безопасности принять меры.

«Кормовая база у зверей сокращается, все меньше у них мест для обитания из-за постоянной застройки. Вот они и выходят туда, где можно найти то, чем можно поживиться. Медведи всеядны, как собаки. Едят все, что найдут, поэтому не брезгуют питаться на помойках», — подчеркнул он.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал изданию «Комсомольская правда Кубань», что причина частого появления медведей в населенных пунктах связана с вмешательством людей в зону обитания животных, а также большим количестве свалок и мусорок.

Эколог Евгений Витишко сообщил «Коммерсанту», что появление медведей в черте населенных пунктов нельзя назвать массовым. Причинами такого поведения животных он назвал сокращение и фрагментацию среды обитания и кормовой базы млекопитающих, незаконные вырубки лесов, стройки и развите курортной инфраструктуры.

По его словам, мусорные баки, возле которых замечают медведей, не являются главной причиной. Также Витишко подчеркнул, что создание специальных кормовых площадок не решит проблему — вся популяция медведей не придет на эту территорию.

Нет смысла и в запрете вечерних прогулок в горных территориях. Витишко подчеркнул, что необходимо напомнить людям о правилах поведения при встрече с медведем.

«Если человек встречает медведя, главное — не паниковать и не пытаться подойти ближе. Следует голосом или другим звуком обозначить свое присутствие, чтобы животное успело отойти, не делать резких движений и не пытаться убежать — обычно медведь предпочитает избегать контакта с человеком и уходит в сторону. Берегите медведей, они, как и мы, очень недолго живут в этом мире», — добавил он.

Отметим, что МЧС Краснодарского края не делало официальных заявлений по поводу частых встреч людей с медведями в населенных пунктах. Также по данным телеграм-канала Shot, жители Красной Поляны уже писали в администрацию жалобы на медведей, но власти сказали, что животные находятся в компетенции Национального парка.