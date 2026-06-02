Диалоги, детали, психологизм. В Краснодаре посмотрят и обсудят «Завтрак у Тиффани»

  • Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» © Скриншот видео с Rutube-канала «Трейлеры фильмов и анимации»
Краснодарцев приглашают на киновстречу, посвященную культовому фильму (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 6 июня киновстречу, посвященную новелле и фильму «Завтрак у Тиффани». Мероприятие проведет филолог Анастасия Чернова.

Учасники посмотрят фильм, после чего обсудят его и произведение американского писателя Трумэна Капоте, опубликованное в 1958 году.

Программа:

  • Как литературный стиль Капоте проявляется в фильме: диалоги, детали, психологизм?
  • Какие средства кинематографа передают тонкости его прозы?
  • Как образ Холли Голайтли отражает социальные и языковые контексты Нью-Йорка 1960-х?
  • Какие символы и метафоры из текста переносятся на экран, а какие трансформируются?
  • В чем отличие литературного повествования и визуальной адаптации в восприятии читателя/зрителя?

История рассказывается от лица безымянного писателя, который оглядывается на события начала 1940-х годов, когда он жил в квартире на Верхнем Ист-Сайде Манхэттена. Его соседкой по дому была Холли Голайтли — 18-летняя девушка с сомнительным прошлым, которая зарабатывает на жизнь, принимая «благодарности» от богатых покровителей.

Встреча состоится 6 июня в 18:00. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 3 июня состоится просмотр и обсуждение с критиком драмы «День рождения» с Уиллемом Дефо.

