Байопик про короля поп-музыки. В Краснодаре в кино показывают фильм о Майкле Джексоне

  • Кадр из трейлера к фильму «Майкл» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
В российский прокат вышла биографическая драма «Майкл». Какие кинотеатры Краснодара покажут фильм? (18+)

28 мая на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Майкл». Это байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне от режиссера Антуана Фукуа («Тренировочный день», «Король Артур», «Великий уравнитель», «Левша», «Великолепная семерка»).

Фильм рассказывает о жизни Майкла Джексона от самых первых шагов в семейной группе Jackson 5 до превращения в одного из самых успешных сольных исполнителей в истории музыки. Картина завершается в 1988 году — в разгар тура в поддержку альбома Bad.

В фильм вошли реконструкции знаменитых выступлений и клипов, включая легендарное видео на песню Thriller.

Первоначальная версия сценария включала в себя обвинения в растлении несовершеннолетних, предъявленные артисту. Однако после завершения съемок выяснилось, что один из обвинителей по делу 1993 года, Джордан Чендлер, заключил с наследниками Джексона соглашение, которое запрещало использовать его имя или образ в любых коммерческих проектах. Обнаружение этого юридического препятствия сделало невозможным показ оригинальной версии фильма.

28 мая в 19:00 в атриуме ТРК «СБС» состоится презентация фильма «Майкл». Зрителей ждет выступление Гаго Джексона — двойника поп-короля, танцевальный баттл и развлекательная программа.

Посмотреть фильм «Майкл» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

