В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком драмы «День рождения» с Уиллемом Дефо

Критик Кира Кац анонсировала на 3 июня показ драмы «День рождения» режиссера Мигеля Анхеля Хименеса. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

В центре истории — могущественный греческий магнат Маркус (Уиллем Дефо), который устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения своей единственной дочери Софии. Гости используют праздник как возможность обратиться к хозяину со своими просьбами.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 3 июня в 19:00. Стоимость билетов и другие подробности можно уточнить у организаторов.