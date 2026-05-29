В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком драмы «День рождения» с Уиллемом Дефо

  Кадр из трейлера к фильму «День рождения» © Скриншот видео с Rutube-канала «Вокруг•ТВ»
В кинотеатре «Каро 8» 3 июня пройдет спецпоказ фильма Мигеля Анхеля Хименеса (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 3 июня показ драмы «День рождения» режиссера Мигеля Анхеля Хименеса. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Картина является экранизацией одноименного романа греческого писателя Паноса Карнезиса. Действие разворачивается на уединенном острове в конце 1970-х годов. 

В центре истории — могущественный греческий магнат Маркус (Уиллем Дефо), который устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения своей единственной дочери Софии. Гости используют праздник как возможность обратиться к хозяину со своими просьбами.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 3 июня в 19:00. Стоимость билетов и другие подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 июня покажут и обсудят режиссерскую версию фильма «Убить Билла. Кровавое дело целиком».

