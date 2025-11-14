Новороссийск атаковали беспилотники. В жилых домах выбило стекла, загорелась нефтебаза, есть пострадавшие
В Новороссийске в ночь на 14 ноября сбитые беспилотники повредили нефтебазу и многоквартирные дома
14 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью Новороссийск подвергся атаке БПЛА. В городе объявили беспилотную опасность и включили сирену. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал, что силы ПВО отражали налет дронов над акваторией и жилыми районами.
По данным главы города, фрагменты сбитых беспилотников попали в четыре многоквартирных и два частных дома. В результате пострадал один мужчина, его госпитализировали.
Больше всего повредился дом на улице Губернского. В многоэтажке на улице Георгия Соколова пострадала одна нежилая квартира. На проспекте Ленина в нескольких квартирах выбило окна, повредились фасады и автомобили во дворах. Кравченко отметил, что в школе № 29 и ТЭЛ для жителей развернули пункты временного размещения.
Также глава Новороссийска сообщил, что обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП и нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис». Огонь быстро потушили. Пострадавших нет.
Помимо этого, дроны повредили одно из гражданских судов в порту. Пострадали три человека из экипажа корабля. Их уже госпитализировали.
В ликвидации последствий атаки дронов на Новороссийск задействовали 172 человека и 51 единицу техники, в том числе от МЧС России — 76 человек и 23 единицы техники. В городе ввели режим ЧС.
Согласно данным Минобороны России, ночью 14 ноября над Краснодарским краем сбили 66 БПЛА, а над акваторией Черного моря — 59.
Как писали Юга.ру, ночью 14 ноября Кубань вновь атаковали БПЛА. В домах Туапсе и Северского района выбило окна, а в Краснодаре слышали взрывы.
