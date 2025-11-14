Новороссийск атаковали беспилотники. В жилых домах выбило стекла, загорелась нефтебаза, есть пострадавшие

14 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью Новороссийск подвергся атаке БПЛА. В городе объявили беспилотную опасность и включили сирену. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал, что силы ПВО отражали налет дронов над акваторией и жилыми районами.



По данным главы города, фрагменты сбитых беспилотников попали в четыре многоквартирных и два частных дома. В результате пострадал один мужчина, его госпитализировали.

Больше всего повредился дом на улице Губернского. В многоэтажке на улице Георгия Соколова пострадала одна нежилая квартира. На проспекте Ленина в нескольких квартирах выбило окна, повредились фасады и автомобили во дворах. Кравченко отметил, что в школе № 29 и ТЭЛ для жителей развернули пункты временного размещения.