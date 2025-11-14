Новороссийск атаковали беспилотники. В жилых домах выбило стекла, загорелась нефтебаза, есть пострадавшие

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В Новороссийске в ночь на 14 ноября сбитые беспилотники повредили нефтебазу и многоквартирные дома

14 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью Новороссийск подвергся атаке БПЛА. В городе объявили беспилотную опасность и включили сирену. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал, что силы ПВО отражали налет дронов над акваторией и жилыми районами.

По данным главы города, фрагменты сбитых беспилотников попали в четыре многоквартирных и два частных дома. В результате пострадал один мужчина, его госпитализировали.

Больше всего повредился дом на улице Губернского. В многоэтажке на улице Георгия Соколова пострадала одна нежилая квартира. На проспекте Ленина в нескольких квартирах выбило окна, повредились фасады и автомобили во дворах. Кравченко отметил, что в школе № 29 и ТЭЛ для жителей развернули пункты временного размещения.

Читайте также:

Также глава Новороссийска сообщил, что обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП и нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис». Огонь быстро потушили. Пострадавших нет. 

Помимо этого, дроны повредили одно из гражданских судов в порту. Пострадали три человека из экипажа корабля. Их уже госпитализировали.

В ликвидации последствий атаки дронов на Новороссийск задействовали 172 человека и 51 единицу техники, в том числе от МЧС России — 76 человек и 23 единицы техники. В городе ввели режим ЧС.

Согласно данным Минобороны России, ночью 14 ноября над Краснодарским краем сбили 66 БПЛА, а над акваторией Черного моря — 59.

Как писали Юга.ру, ночью 14 ноября Кубань вновь атаковали БПЛА. В домах Туапсе и Северского района выбило окна, а в Краснодаре слышали взрывы.

Инфраструктура Министерство обороны России Новороссийск Пожары Происшествия СВО

Все материалы по теме:

Новости

Эколог раскритиковал греческую традицию с битьем посуды в ресторанах Кубани. Почему это плохое развлечение?
В Сочи ищут кандидата на место Бабы Яги с зарплатой 250 тыс. рублей
В Краснодарском крае выходные будут туманными, но теплыми
«Тепловая аномалия» и температурные рекорды за последние 30 лет. Синоптики рассказали, какой будет зима на юге России
Для строительства курорта в Лагонаки вырубят почти 10 тыс. деревьев. Ранее власти Адыгеи обещали максимально сохранить природные места
На центральных улицах Краснодара запретят ночную езду на мотоциклах

Лента новостей

«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Вчера, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников
В сети пишут, что в магазинах продается загрязненная мазутом рыба
Сегодня, 11:17
В сети пишут, что в магазинах продается загрязненная мазутом рыба
Оперштаб Кубани назвал это фейком
«До конца СВО»
Сегодня, 10:40
«До конца СВО»
Отключат ли в Краснодарском крае мобильный интернет полностью?

Реклама на сайте