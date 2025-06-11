Кавказский заповедник открыл летние туристические тропы. Куда можно пойти в поход?

Кавказский заповедник открывает большинство туристических маршрутов

10 июня пресс-служба Кавказского заповедника сообщила об открытии большей части летних турмаршрутов. Их очистили и промаркировали после зимы, а смотрители отправились к рабочим местам.



С 11 июня будет доступен маршрут № 30 со всеми вариантами его прохождения. Туристы смогут пройти со всех КПП — Лагонаки, Узуруп, от кордона Бабук-Аул.

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Также администрация заповедника открыла маршрут № 8. Перевал Аишха почти освободили от снега, и пройти самый сложный и высотный участок будет проще.



Со стороны Красной Поляны полностью открыли маршруты № 13 «К Ачипсинским водопадам» и № 8а «Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный». Маршрут № 9 на озеро Кардывач будет доступен после 16 июня.



Дату открытия маршрута № 12 «Урочище Имеретинка» еще не объявили. Из-за большого количества снега пока невозможно подготовить тропы и оборудовать стоянку. Обычно этот маршрут открывают позже всех, и, вероятно, в этом году первые туристы смогут посетить Имеретинские озера только в июле.

Маршрут № 30 называют «Через горы к морю» или «Тридцатка». Он проходит по территории Адыгеи и Краснодарского края. Протяженность — около 50 км. Время в походе — от 2 до 5 дней.



Турмаршрут № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю» проходит через проходит от устья реки Уруштен по долине реки Малая Лаба, через Умпырскую котловину, устья рек Цахвоа и Чистая и перевал Аишха. Протяженность маршрута — 52 км, время в пути — от 5 до 6 дней.



Маршрут № 13 «К Ачипсинским водопадам» начинается над поселком Красная Поляна и проходит через горный лес и реку Бешенка. Длина маршрута — 4 км, время в пути — 4 дня.



Туристический маршрут № 8а «Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный» линейный. Он начинается от урочища Медвежьи ворота и тянется по склону горы Табунная до урочища Бзерпинский карниз. Длина маршрута — 12 км, время в пути — 4 дня.