Американский клен приравняли к борщевику. За инвазивные растения на участке будут штрафовать

С 1 марта ясенелистный клен придется уничтожать. Но рубить его тоже может быть незаконно

С 1 марта в силу вступит федеральный закон, который вводит обязанность для всех собственников земельных участков бороться с борщевиком Сосновского и другими инвазивными видами растений. Новые правила распространяются на любые территории — от сельскохозяйственных угодий до частных дачных и садовых участков. В перечень опасных видов, помимо борщевика Сосновского, официально включили ясенелистный клен. Он долгое время считался безобидным и даже использовался для озеленения. Однако это растение ведет себя агрессивно — быстро образует густые заросли, вытесняет местные виды и нарушает сложившиеся экологические связи. По характеру воздействия на природу он сравним с борщевиком: угнетает другие культуры, меняет состав почвы и резко снижает биоразнообразие, что особенно опасно для лесов и береговых зон.

Читайте также: Три популярных садовых цветка признаны запрещенными

За неисполнение новых требований предусмотрены штрафы: для граждан — от 20 до 50 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей;

для юридических — от 400 до 700 тыс. рублей. В случае систематического нарушения суд может даже изъять земельный участок. Однако возникает парадокс. С одной стороны, закон обязывает уничтожать инвазивные виды. С другой — действующее законодательство во многих случаях квалифицирует рубку деревьев без специального разрешения как административное или даже уголовное правонарушение. Отдельных норм, освобождающих от санкций за уничтожение именно инвазивных видов, в России пока нет. Таким образом, владельцы участков оказываются в ситуации, когда их могут привлечь к ответственности и за то, что опасное дерево растет, и за то, что они его срубили. Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, устойчивое к суровым условиям и активно подавляющее рост соседней флоры, а его сок вызывает сильные ожоги на коже. Ясенелистный клен был массово завезен в Россию около 100 лет назад для создания лесополос, но вышел из-под контроля, распространившись далеко на север и вытесняя аборигенные виды.